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В Забайкалье разрешили работать ночным клубам

В Забайкалье разрешили работать ночным клубам
Бизнес,  Фото:pixabay.com
В Забайкалье продолжается работа по поэтапному снятию запретов

В Забайкальском крае с 26 марта разрешили работать ночным клубам и танцплощадкам, закрытым ранее из-за пандемии коронавируса. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Осипов.

- Наша работа по поэтапному снятию запретов продолжается, и она эффективна. Спасибо бизнесменам за соблюдение всех правил безопасности. Замечу, что в регионе продолжает действовать масочный режим, - рассказал зампред правительства Забайкальского края Александр Бардалеев.

Кафе, рестораны, кинотеатры и театры Забайкальского края возвратились к привычному режиму работы 5 марта. Тогда же из офлайн в онлайн перевели деловые мероприятия.19 марта общепиту сняли все ограничения по наполняемости, сообщили в краевом правительстве.



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