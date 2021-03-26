Выявленные сайты заблокировали
Байкало-Ангарская транспортная прокуратура выявила сайты, на которых можно было приобрести контрафактные товары со знаками торговых марок «Hermes International», «GUCCIO GUCCI S.P.A», «Christian Louboutin» и др.
Прокурор направил в суд четыре административных исковых заявления о признании указанной информации запрещённой к распространению в России и блокировке соответствующих сайтов.
Кировский районный суд Иркутска требования прокурора удовлетворил в полном объёме, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В Иркутске выявили сайты, торгующие подделками брендов
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