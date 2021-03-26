Прокуратура Бурятии вскрыла нарушения с господдержкой бизнеса

Руководитель Фонда поддержки малого предпринимательства получил представление



Прокуратура Бурятии выявила нарушения, связанные с предоставлением государственной поддержки малому и среднему бизнесу.



- В 2020 году по требованию прокуроров скорректирована работа региональных министерств сельского хозяйства, туризма, промышленности, торговли и инвестиций по предоставлению финансовой и информационной поддержки предпринимателям. Ненадлежащее информирование субъектов бизнеса о видах государственной поддержки пресечено и в деятельности муниципалитетов 14 районов республики, - сообщает прокуратура Бурятии.



Прокуроры Баунтовского, Бичурского, Еравнинского, Курумканского, Кяхтинского, Прибайкальского, Окинского районов, Гусиноозёрский межрайонный прокурор выявили непредоставление предпринимателям отсрочки по арендным платежам за пользование муниципальным имуществом. Были внесены 13 представлений, после которых нарушения устранили.



В этом году установлены нарушения при предоставлении микрозаймов микрокредитной компанией «Фонд поддержки малого предпринимательства в Бурятии». Предприниматели средства господдержки тратили не по целевому назначению. Также бизнесмены не всегда сохраняли рабочие места, а ведь это обязательное требование при получении льготных микрозаймов.



- Со стороны Фонда поддержки малого предпринимательства отсутствовал надлежащий контроль за расходованием средств. Прокуратура республики внесла представление руководителю фонда, которое находится на рассмотрении, - сообщили в пресс-службе надзорного органа.





