В Бурятии наказали владельца ветаптеки

Нарушения выявил инспектор Россельхознадзора



Государственный инспектор Россельхознадзора выявил нарушения в ветеринарной аптеке в Улан-Удэ. В пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии перечислили эти нарушения:



- шкафы и полки не имеют нумерацию и маркировку,



- используемая информационная технология по считыванию штрих-кодов с упаковок лекарственных препаратов не обеспечивает наименование фармакологической группы лекарственного препарата для ветеринарного применения;



- не ведутся журналы регистрации параметров воздуха в помещении и в холодильнике.



Были возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)».



Решением Арбитражного суда Бурятии индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности, наложен штраф.





