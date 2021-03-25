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В Бурятии наказали владельца ветаптеки

В Бурятии наказали владельца ветаптеки
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Нарушения выявил инспектор Россельхознадзора

Государственный инспектор Россельхознадзора выявил нарушения в ветеринарной аптеке в Улан-Удэ. В пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии перечислили эти нарушения:

- шкафы и полки не имеют нумерацию и маркировку,

- используемая информационная технология по считыванию штрих-кодов с упаковок лекарственных препаратов не обеспечивает наименование фармакологической группы лекарственного препарата для ветеринарного применения;

- не ведутся журналы регистрации параметров воздуха в помещении и в холодильнике.

Были возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)».

Решением Арбитражного суда Бурятии индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности, наложен штраф.


Россельхознадзор штраф
 
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