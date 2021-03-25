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Бурятское УФАС рассмотрит жалобу на «ЭкоАльянс»

Бурятское УФАС рассмотрит жалобу на «ЭкоАльянс»
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
На действия мусорного оператора пожаловался бизнесмен

В адрес Бурятского УФАС России поступила жалоба индивидуального предпринимателя на действия заказчика – ООО «ЭкоАльянс», регионального мусорного оператора. Жалоба касается аукциона на транспортирование твёрдых коммунальных отходов в Кяхтинском районе Бурятии.

- Предприниматель не согласен с условиями контракта, проект которого представлен заказчиком в составе документации к аукциону. Заявитель считает необоснованными требования регионального оператора по транспортированию отходов свыше планируемого объёма за счёт средств перевозчика, - сообщает Бурятское УФАС.

Рассмотрение жалобы состоится 1 апреля в дистанционном режиме.
УФАС
 
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