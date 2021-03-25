Бурятское УФАС рассмотрит жалобу на «ЭкоАльянс»

На действия мусорного оператора пожаловался бизнесмен



В адрес Бурятского УФАС России поступила жалоба индивидуального предпринимателя на действия заказчика – ООО «ЭкоАльянс», регионального мусорного оператора. Жалоба касается аукциона на транспортирование твёрдых коммунальных отходов в Кяхтинском районе Бурятии.



- Предприниматель не согласен с условиями контракта, проект которого представлен заказчиком в составе документации к аукциону. Заявитель считает необоснованными требования регионального оператора по транспортированию отходов свыше планируемого объёма за счёт средств перевозчика, - сообщает Бурятское УФАС.



Рассмотрение жалобы состоится 1 апреля в дистанционном режиме.

