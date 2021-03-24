С начала года жители 69 домов пожелали поменять управляющую компанию
С января по февраль 2021 года в Госстройжилнадзор по Бурятии поступило 15 заявлений о смене управляющей организации, в марте их зарегистрировано уже 20. Каждое из заявлений содержит сведения о нескольких домах.
- В Железнодорожном районе Улан-Удэ собственники наиболее активно подошли к вопросу выбора новых управляющих компаний вместо тех, что недобросовестно относились к своим обязанностям, - отмечают в Госстройжилнадзоре.
Осенью 2020 года «управляшку» поменяли более 30 многоквартирных домов в Улан-Удэ, а с начала 2021 года такое желание выразили уже 69 домов.
- Согласно Жилищному кодексу РФ, сменить управляющую компанию можно либо после окончания действующего договора, либо досрочно в одностороннем порядке, если управляющая компания не исполняет взятые на себя обязательства по управлению и обслуживанию многоквартирного дома. Чтобы это сделать, нужно подтвердить факты плохой работы УК и провести общее собрание собственников, - объяснили в Госстройжилнадзоре.
Улан-удэнцы начали чаще отказываться от «управляшек»
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Бизнес, 24.03.2021
Компания считает, что участников аукцион незаконно ограничили
Бизнес, 24.03.2021
Создана специальная межведомственная комиссия по проблеме такси
«Я очень счастлив», - признался Халид Гейдаров
Жителям Бурятии объяснили, почему связываться с «чёрными» кредиторами опасно
Мораторий будет действовать весь год
Цвет волос изменился, а также появился ожог кожи головы
На груз не было карантинных сертификатов
Представители аптеки извинились за инцидент
Прямые рейсы будут запущены в апреле
В Улан-Удэ выявляют нарушения по размещению наружной рекламы
Бизнес, 19.03.2021
Буузы появятся на прилавках российской сети розничных магазинов
Бизнес, 19.03.2021
Из Бурятии в соседний регион завезли двух самок и самца
Бизнес, 18.03.2021
«Для Улан-Удэ HAPPY», - считает директор аэропорта
Бизнес, 18.03.2021
Из-за отмены концерта в Улан-Удэ без выступлений «Би-2» остались ещё два города
Бизнес, 17.03.2021
Кафе открыла предпринимательница, переехавшая из Бурятии