Улан-удэнцы начали чаще отказываться от «управляшек»

С начала года жители 69 домов пожелали поменять управляющую компанию



С января по февраль 2021 года в Госстройжилнадзор по Бурятии поступило 15 заявлений о смене управляющей организации, в марте их зарегистрировано уже 20. Каждое из заявлений содержит сведения о нескольких домах.



- В Железнодорожном районе Улан-Удэ собственники наиболее активно подошли к вопросу выбора новых управляющих компаний вместо тех, что недобросовестно относились к своим обязанностям, - отмечают в Госстройжилнадзоре.



Осенью 2020 года «управляшку» поменяли более 30 многоквартирных домов в Улан-Удэ, а с начала 2021 года такое желание выразили уже 69 домов.



- Согласно Жилищному кодексу РФ, сменить управляющую компанию можно либо после окончания действующего договора, либо досрочно в одностороннем порядке, если управляющая компания не исполняет взятые на себя обязательства по управлению и обслуживанию многоквартирного дома. Чтобы это сделать, нужно подтвердить факты плохой работы УК и провести общее собрание собственников, - объяснили в Госстройжилнадзоре.





