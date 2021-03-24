Бурятское УФАС рассмотрит жалобу на закупку БСМП

Компания считает, что участников аукцион незаконно ограничили



В Бурятское УФАС поступила жалоба от ООО «ТендерСервис» на действия заказчика – БСМП. Жалоба связана с аукционом на поставку эндовидеохирургической стойки с комплектом нейрохирургических инструментов.



- По мнению заявителя, в извещении заказчик незаконно ограничил участников аукциона в части срока подачи ценовых предложений, техническое задание составлено некорректно, отсутствует инструкция по заполнению заявки, а установленные параметры соответствуют единственному иностранному производителю, - сообщили в пресс-службе Бурятского УФАС.



Жалобу ООО «ТендерСервис» рассмотрят 31 марта. Заседание будет проводиться в дистанционном формате.





