Компания считает, что участников аукцион незаконно ограничили
В Бурятское УФАС поступила жалоба от ООО «ТендерСервис» на действия заказчика – БСМП. Жалоба связана с аукционом на поставку эндовидеохирургической стойки с комплектом нейрохирургических инструментов.
- По мнению заявителя, в извещении заказчик незаконно ограничил участников аукциона в части срока подачи ценовых предложений, техническое задание составлено некорректно, отсутствует инструкция по заполнению заявки, а установленные параметры соответствуют единственному иностранному производителю, - сообщили в пресс-службе Бурятского УФАС.
Жалобу ООО «ТендерСервис» рассмотрят 31 марта. Заседание будет проводиться в дистанционном формате.
Бурятское УФАС рассмотрит жалобу на закупку БСМП
Бизнес, Фото:
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