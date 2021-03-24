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Бурятское УФАС рассмотрит жалобу на закупку БСМП

Бурятское УФАС рассмотрит жалобу на закупку БСМП
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Компания считает, что участников аукцион незаконно ограничили

В Бурятское УФАС поступила жалоба от ООО «ТендерСервис» на действия заказчика – БСМП. Жалоба связана с аукционом на поставку эндовидеохирургической стойки с комплектом нейрохирургических инструментов.

- По мнению заявителя, в извещении заказчик незаконно ограничил участников аукциона в части срока подачи ценовых предложений, техническое задание составлено некорректно, отсутствует инструкция по заполнению заявки, а установленные параметры соответствуют единственному иностранному производителю, - сообщили в пресс-службе Бурятского УФАС.

Жалобу ООО «ТендерСервис» рассмотрят 31 марта. Заседание будет проводиться в дистанционном формате.


УФАС БСМП
 
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