В Бурятии выявляют «чёрных» кредиторов

Жителям Бурятии объяснили, почему связываться с «чёрными» кредиторами опасно



В 2020 году Банк России выявил в Бурятии девять нелегальных участников финансового рынка, которые незаконно выдавали займы населению. В некоторых случаях они действовали под вывеской микрофинансовых организаций (МФО), сообщили в пресс-службе Национального банка по Бурятии.



- Отличить микрофинансовую организацию от «чёрного» кредитора просто — легальные компании должны состоять в государственном реестре. Выяснить это можно на сайте Банка России или с помощью мобильного приложения «ЦБ онлайн». Дополнительно рекомендую поинтересоваться, в какой из саморегулируемых организаций состоит выбранная компания. Это обязательно для микрофинансовых организаций. Помните, что законопослушные МФО не станут оформлять залог жилья при выдаче займов населению. Также закон запрещает легальным кредиторам при выдаче займов сроком до года начислять проценты, штрафы, неустойки и другие платежи общей суммой, превышающей в полтора раза размер долга, — прокомментировала управляющий Нацбанком Бурятии Наталья Эйрих.



Она добавила, что связываться с «чёрными» кредиторами опасно, так как высок риск переплатить по процентам, а в случае просрочки — столкнуться с запрещёнными способами возврата долга.



В целом по стране в 2020 году Банк России выявил более 1,5 тысяч нелегальных участников финансового рынка. Среди них — свыше 800 «чёрных» кредиторов, более 200 финансовых пирамид, около 400 нелегальных форекс-дилеров. Многие из них оказывали услуги онлайн.





