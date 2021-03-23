 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 марта

22 марта

Популярное

В Бурятии выявляют «чёрных» кредиторов

В Бурятии выявляют «чёрных» кредиторов
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Жителям Бурятии объяснили, почему связываться с «чёрными» кредиторами опасно

В 2020 году Банк России выявил в Бурятии девять нелегальных участников финансового рынка, которые незаконно выдавали займы населению. В некоторых случаях они действовали под вывеской микрофинансовых организаций (МФО), сообщили в пресс-службе Национального банка по Бурятии.

- Отличить микрофинансовую организацию от «чёрного» кредитора просто — легальные компании должны состоять в государственном реестре. Выяснить это можно на сайте Банка России или с помощью мобильного приложения «ЦБ онлайн». Дополнительно рекомендую поинтересоваться, в какой из саморегулируемых организаций состоит выбранная компания. Это обязательно для микрофинансовых организаций. Помните, что законопослушные МФО не станут оформлять залог жилья при выдаче займов населению. Также закон запрещает легальным кредиторам при выдаче займов сроком до года начислять проценты, штрафы, неустойки и другие платежи общей суммой, превышающей в полтора раза размер долга, — прокомментировала управляющий Нацбанком Бурятии Наталья Эйрих.

Она добавила, что связываться с «чёрными» кредиторами опасно, так как высок риск переплатить по процентам, а в случае просрочки — столкнуться с запрещёнными способами возврата долга.

В целом по стране в 2020 году Банк России выявил более 1,5 тысяч нелегальных участников финансового рынка. Среди них — свыше 800 «чёрных» кредиторов, более 200 финансовых пирамид, около 400 нелегальных форекс-дилеров. Многие из них оказывали услуги онлайн.


национальный банк кредиты
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии выявляют «чёрных» кредиторов
В Бурятии выявляют «чёрных» кредиторов
Бизнес, 23.03.2021
Жителям Бурятии объяснили, почему связываться с «чёрными» кредиторами опасно
В Улан-Удэ блондинка засудила парикмахера
В Улан-Удэ блондинка засудила парикмахера
Бизнес, 23.03.2021
Цвет волос изменился, а также появился ожог кожи головы
Из Бурятии в Забайкалье везли 200 кубов леса без нужных документов
Из Бурятии в Забайкалье везли 200 кубов леса без нужных документов
Бизнес, 23.03.2021
На груз не было карантинных сертификатов
Жительнице Бурятии выдали исписанный товарный чек
Жительнице Бурятии выдали исписанный товарный чек
Бизнес, 22.03.2021
Представители аптеки извинились за инцидент
Из Улан-Удэ можно будет долететь до Томска
Из Улан-Удэ можно будет долететь до Томска
Бизнес, 22.03.2021
Прямые рейсы будут запущены в апреле
Бизнесмены Улан-Удэ устроили бардак с вывесками
Бизнесмены Улан-Удэ устроили бардак с вывесками
Бизнес, 22.03.2021
В Улан-Удэ выявляют нарушения по размещению наружной рекламы
«Бурятгаз» получил предупреждение УФАС
«Бурятгаз» получил предупреждение УФАС
Бизнес, 19.03.2021
Люди вовсю жалуются на продавца сжиженного газа
Бурятские буузы начнут продавать в двух регионах России
Бурятские буузы начнут продавать в двух регионах России
Бизнес, 19.03.2021
Буузы появятся на прилавках российской сети розничных магазинов  
В Забайкалье будут разводить яков из Бурятии
В Забайкалье будут разводить яков из Бурятии
Бизнес, 19.03.2021
Из Бурятии в соседний регион завезли двух самок и самца
Гендиректор аэропорта Улан-Удэ счастлив новому трапу
Гендиректор аэропорта Улан-Удэ счастлив новому трапу
Бизнес, 18.03.2021
«Для Улан-Удэ HAPPY», - считает директор аэропорта
Роспотребнадзор изменил планы «Би-2» на Улан-Удэ
Роспотребнадзор изменил планы «Би-2» на Улан-Удэ
Бизнес, 18.03.2021
Из-за отмены концерта в Улан-Удэ без выступлений «Би-2» остались ещё два города
Буузная открылась в Южно-Сахалинске
Буузная открылась в Южно-Сахалинске
Бизнес, 17.03.2021
Кафе открыла предпринимательница, переехавшая из Бурятии
В Бурятии прикрыли кафе, где не обеззараживали воздух
В Бурятии прикрыли кафе, где не обеззараживали воздух
Бизнес, 16.03.2021
В кафе выявили нарушения антиковидных требований
Улан-удэнцы пожаловались на котельную интерьер-центра «Колорит»
Улан-удэнцы пожаловались на котельную интерьер-центра «Колорит»
Бизнес, 16.03.2021
Беспокоившую улан-удэнцев котельную проверила природоохранная прокуратура

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^