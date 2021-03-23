В Иркутске вводят мораторий на снос нестационарных павильонов

Мораторий будет действовать весь год



В Иркутске вводится мораторий на снос нестационарных торговых объектов. Он будет действовать до конца 2021 года, сообщается на сайте областного правительства.



Исключение – те павильоны, по которым уже есть вступившие в силу решения суда.



Что касается появления новых торговых точек, эта работа будет носить заявительный характер. Любой предприниматель вправе обратиться в администрацию города с просьбой включить его в новую схему размещения нестационарных торговых объектов. Губернатор Игорь Кобзев дал поручение в ближайшее время разработать её проект.



- Необходимо, чтобы этот проект разрабатывался во взаимодействии с предпринимателями и с учётом их мнения. Важно одно, если бизнесмен попал в схему, он должен понимать, что теперь нужно заключить договор, привести территорию в порядок и создать комфортную среду для клиентов, - подчеркнул Игорь Кобзев.



Разработку проекта новой схемы решено обсудить на заседании регионального совета Иркутской области. Также во время действия моратория будет разрабатываться законопроект о нестационарных торговых объектах в Иркутской области.



- Многие выступают за снос нестационарных объектов, но к данному вопросу нужно подходить объективно и всесторонне. На первом месте должна быть социальная составляющая. Второй момент – без существования НТО невозможно нормальное функционирование жилых микрорайонов советской застройки. Есть объекты, которые невозможно убрать, не вызвав массового возмущения у местных жителей. Наша задача состоит в том, чтобы совместно найти компромиссное и одновременно с этим эффективное решение. Нужна новая нормативно-правовая база, которая будет чётко регулировать все эти вопросы, – подчеркнул мэр Иркутска Руслан Болотов. – Все заинтересованы в создании стабильных, прозрачных, единых для всех правил. Нелегитимные НТО будут снесены.



- Проблема с нестационарной торговлей в регионе не решалась годами. Сейчас дело сдвинулось с мёртвой точки. Нам необходимо установить единые правила, понятные для тех, кто занимается торговлей, для областных и муниципальных властей, а также контролирующих органов, - отметил уполномоченный по права предпринимателей в Иркутской области Андрей Лабыгин.

