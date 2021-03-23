В Улан-Удэ блондинка засудила парикмахера

Цвет волос изменился, а также появился ожог кожи головы



Жительница Бурятии обратилась в салон-парикмахерскую, заказав обесцвечивание корней волос, лечение волос техникой «шёлковая нанопластика» и их тонирование «блонд пепельный». После первого обесцвечивания и тонирования волос требуемый цвет не получился. Парикмахер переделала работу, после чего женщина заплатила восемь тысяч рублей.



Через два дня волосы женщины изменили цвет, усилилось выпадение волос, был небольшой ожог волосистой части головы. Тогда женщина обратилась к мастеру с заявлением о возврате денег за оказание некачественных услуг и компенсации морального вреда из-за испорченных волос. Парикмахер отказалась возвращать деньги. Она обвинили клиентку, что та сама неправильно ухаживала за волосами после процедур. Тогда женщина обратилась в суд.



Октябрьский районный суд Улан-Удэ удовлетворил требования клиентки. Парикмахер не сдавалась и подала апелляционную жалобу, в которой было отказано.



В суде парикмахер пояснила, что результаты работы по обесцвечиванию корней волос, их тонированию и лечению техникой «шёлковая нанопластика» должны сохраняться в течение месяца. При этом она не смогла привести доказательств, что её клиентка плохо ухаживала за окрашенными волосами.



- После обращения потребителя с претензией об оказании некачественной услуги ответчик не провела экспертизу, не обращалась к специалистам, не заявляла такие ходатайства и в ходе рассмотрения дела судом. Кроме того, ответчик не оспаривала, что в ходе оказания услуги ей пришлось дважды производить окрашивание волос клиента, поскольку сначала требуемый результат не был достигнут, - сообщает пресс-служба Верховного суда Бурятии.



Судебная коллегия Верховного суда согласилась с выводами районного суда о некачественно оказанной услуге.

