Из Бурятии в Забайкалье везли 200 кубов леса без нужных документов

Бизнес, Фото: из архива

На груз не было карантинных сертификатов



С начала марта из Бурятии в Забайкальский край перевозили в общей сложности 200 кубометров древесины и пиломатериалов без карантинных сертификатов. За эти нарушения было составлено девять протоколов об административном правонарушении по ст. 10.2 КоАП РФ. Наложены штрафы.



- Проведено межведомственное совещание по вопросу бесконтрольного вывоза древесины с территории Бурятии в Забайкальский край. По итогам совещания принято решение о проведении совместных рейдовых мероприятий на административной границе Бурятии с Забайкальским краем на 523 км трассы республиканского значения Улан-Удэ-Романовка-Чита, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

