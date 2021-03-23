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Из Бурятии в Забайкалье везли 200 кубов леса без нужных документов

Из Бурятии в Забайкалье везли 200 кубов леса без нужных документов
Бизнес,  Фото:из архива
На груз не было карантинных сертификатов

С начала марта из Бурятии в Забайкальский край перевозили в общей сложности 200 кубометров древесины и пиломатериалов без карантинных сертификатов. За эти нарушения было составлено девять протоколов об административном правонарушении по ст. 10.2 КоАП РФ. Наложены штрафы.

- Проведено межведомственное совещание по вопросу бесконтрольного вывоза древесины с территории Бурятии в Забайкальский край. По итогам совещания принято решение о проведении совместных рейдовых мероприятий на административной границе Бурятии с Забайкальским краем на 523 км трассы республиканского значения Улан-Удэ-Романовка-Чита, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Россельхознадзор пиломатериал
 
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