На груз не было карантинных сертификатов
С начала марта из Бурятии в Забайкальский край перевозили в общей сложности 200 кубометров древесины и пиломатериалов без карантинных сертификатов. За эти нарушения было составлено девять протоколов об административном правонарушении по ст. 10.2 КоАП РФ. Наложены штрафы.
- Проведено межведомственное совещание по вопросу бесконтрольного вывоза древесины с территории Бурятии в Забайкальский край. По итогам совещания принято решение о проведении совместных рейдовых мероприятий на административной границе Бурятии с Забайкальским краем на 523 км трассы республиканского значения Улан-Удэ-Романовка-Чита, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Из Бурятии в Забайкалье везли 200 кубов леса без нужных документов
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