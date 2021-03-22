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Жительнице Бурятии выдали исписанный товарный чек

Жительнице Бурятии выдали исписанный товарный чек
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Представители аптеки извинились за инцидент

Жительница Хоринского района Бурятии пожаловалась, что ей в аптеке выдали товарный чек с использованной обратной стороной. Однако такой документ не могут принять в многофункциональном центре для возврата стоимости лекарств, сообщается в группе «Хоринск-инфо. 24/7».

- В аптеке дают товарный чек, который на обратной стороне весь использован. Говорят, нет чистых листов, такой пойдёт, а когда сдаёшь в МФЦ, чтобы вернуть за лекарства, ребёнок до 6 лет, такой чек не принимают, говорят, должен быть чистый. И как быть? В аптеку ходить со своей бумагой??? – возмущается сельчанка.

Руководитель районного МФЦ пояснил, что товарный чек - это документ основание для возврата денежных средств. Это нормативное требование, соблюдение чего требует и отдел социальной защиты населения.

Директор аптеки заявил, что это единичный случай.

- У нас товарные чеки выдаются на чистых листах. Просто, когда приходили не было бумаги, это единичный случай. Пусть придут, и мы поменяем, Своим сотрудникам выговор сделаю! Ещё раз извините за неудобства! – цитирует группа «Хоринск-инфо. 24/7» директора аптеки.

аптеки
 
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