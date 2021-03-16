Улан-удэнцы пожаловались на котельную интерьер-центра «Колорит»

Беспокоившую улан-удэнцев котельную проверила природоохранная прокуратура



В Восточно-Байкальскую межрайонную природоохранную прокуратуру поступило несколько обращений граждан о задымлении воздуха в Улан-Удэ. Сотрудники природоохранной прокуратуры провели выездную проверку.



- Установлено, что причиной загрязнения атмосферного воздуха являются многочисленные нарушения при эксплуатации котельной интерьер-центра «Колорит» по улице Гражданская, 19. Специалисты зафиксировали, что котельная работает в отсутствие газоочистного оборудования, что приводит к выбросам газов и повышенной задымленности, - сообщает Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.



Кроме того, выяснилось, что не налажена работа по обращению с отходами. Не организована площадка для складирования отходов, договоры на их сбор, транспортирование и утилизацию не заключались. Не разработаны паспорта отходов.



- Вскрыты также и организационные упущения – не вносилась соответствующая плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, не осуществлялся производственный контроль, - сообщили в Байкальской природоохранной прокуратуре.



Прокурор внёс представление в адрес организации – в целях восстановления прав граждан на благоприятную окружающую среду.



Возбуждено и рассматривается шесть дел об административных правонарушениях.



Сейчас принимаются меры к наведению экологического порядка. Оценивается возможность подключения интерьер-центра к системе централизованного отопления и консервации котельной.

