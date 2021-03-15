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В Улан-Удэ уничтожат заражённую партию цветов

В Улан-Удэ уничтожат заражённую партию цветов
Бизнес,  Фото:управление Россельхознадзора
Трипс признан одним из наиболее опасных вредителей овощных, декоративных и цветочных растений защищённого грунта

В одном из цветочных магазинов Улан-Удэ отобрали пробы (срезы цветов) Их передали в Бурятский филиал всероссийского центра карантина растений для проведения экспертизы.

В результате лабораторных исследований выявлен карантинный объект для РФ - западный цветочный (калифорнийский) трипс.

- Западный цветочный (калифорнийский) трипс (Frankliniella occidentalis Perg) - один из опаснейших вредителей цветов и переносчик вирусов растений. Встречается повсеместно мелкое (до 2 мм) насекомое, ведущее скрытный образ жизни: поселяется в цветочных почках, бутонах, цветках, под различными чешуйками на растениях. Питаются трипсы растительными тканями, пыльцой, что может препятствовать формированию полноценных цветков. Западный цветочный трипс способен переносить вирусы — возбудителей опасных заболеваний растений. В настоящее время он признан одним из наиболее опасных вредителей овощных, декоративных и цветочных растений защищенного грунта, - пояснили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

В отношении собственника продукции проведут внеплановую проверку в целях предотвращения распространения карантинных объектов. Сотрудники Россельхознадзора выдал предписание об уничтожении заражённой партии цветов.
цветы Россельхознадзор
 
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