В Улан-Удэ уничтожат заражённую партию цветов

Бизнес, Фото: управление Россельхознадзора

Трипс признан одним из наиболее опасных вредителей овощных, декоративных и цветочных растений защищённого грунта



В одном из цветочных магазинов Улан-Удэ отобрали пробы (срезы цветов) Их передали в Бурятский филиал всероссийского центра карантина растений для проведения экспертизы.



В результате лабораторных исследований выявлен карантинный объект для РФ - западный цветочный (калифорнийский) трипс.



- Западный цветочный (калифорнийский) трипс (Frankliniella occidentalis Perg) - один из опаснейших вредителей цветов и переносчик вирусов растений. Встречается повсеместно мелкое (до 2 мм) насекомое, ведущее скрытный образ жизни: поселяется в цветочных почках, бутонах, цветках, под различными чешуйками на растениях. Питаются трипсы растительными тканями, пыльцой, что может препятствовать формированию полноценных цветков. Западный цветочный трипс способен переносить вирусы — возбудителей опасных заболеваний растений. В настоящее время он признан одним из наиболее опасных вредителей овощных, декоративных и цветочных растений защищенного грунта, - пояснили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



В отношении собственника продукции проведут внеплановую проверку в целях предотвращения распространения карантинных объектов. Сотрудники Россельхознадзора выдал предписание об уничтожении заражённой партии цветов.

