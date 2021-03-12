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Из Бурятии пытались вывезти ценный кедр под видом сосен

Из Бурятии пытались вывезти ценный кедр под видом сосен
Бизнес,  Фото:Бурятская таможня
В Бурятии пресекли незаконный экспорт партии леса на 2,7 млн

В Бурятии пресекли незаконный вывоз более 200 кубометров древесины. Под видом сосны и лиственницы организованная преступная группа пыталась незаконно вывезти в Китай через железнодорожный пункт пропуска Наушки другие ценные породы леса. Рыночная стоимость незадекларированного товара составила почти 2,7 млн рублей. Общий объём партии – 223 кубометра, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.


На Владивостокский таможенный пост российская фирма подала две экспортные декларации на товары. Согласно представленным документам, из России в Китай вывозили пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной и лиственницы в объёме 221 кубометр. Однако на посту Наушки бурятские таможенники обнаружили, что в вагонах находятся пиломатериалы других пород древесины, в том числе ценный кедр. А тех, что заявлены в декларации, по факту оказалось не более 7 % от общего объёма.

- Основной объем перемещаемого товара был представлен не заявленными в декларации пиломатериалами из сибирского кедра (86%), сибирской пихты и осины. Кроме этого, фактический объем пиломатериала превышал указанный в декларации объем на 8%, - пояснил заместитель начальника Бурятской таможни Александр Мартынов.

Бурятская таможня возбудила два уголовных дела по ч.3 ст.226.1 УК РФ за незаконное перемещение стратегически важных ресурсов в крупном размере. Проводятся неотложные следственные действия.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии запрещена промышленная рубка кедра.


Таможня пиломатериал
 
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