Из Бурятии пытались вывезти ценный кедр под видом сосен

В Бурятии пресекли незаконный вывоз более 200 кубометров древесины. Под видом сосны и лиственницы организованная преступная группа пыталась незаконно вывезти в Китай через железнодорожный пункт пропуска Наушки другие ценные породы леса. Рыночная стоимость незадекларированного товара составила почти 2,7 млн рублей. Общий объём партии – 223 кубометра, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.















На Владивостокский таможенный пост российская фирма подала две экспортные декларации на товары. Согласно представленным документам, из России в Китай вывозили пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной и лиственницы в объёме 221 кубометр. Однако на посту Наушки бурятские таможенники обнаружили, что в вагонах находятся пиломатериалы других пород древесины, в том числе ценный кедр. А тех, что заявлены в декларации, по факту оказалось не более 7 % от общего объёма.- Основной объем перемещаемого товара был представлен не заявленными в декларации пиломатериалами из сибирского кедра (86%), сибирской пихты и осины. Кроме этого, фактический объем пиломатериала превышал указанный в декларации объем на 8%, - пояснил заместитель начальника Бурятской таможни Александр Мартынов.Бурятская таможня возбудила два уголовных дела по ч.3 ст.226.1 УК РФ за незаконное перемещение стратегически важных ресурсов в крупном размере. Проводятся неотложные следственные действия.