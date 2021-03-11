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На севере Бурятии за хлеб и сигареты по карте приходится платить больше

На севере Бурятии за хлеб и сигареты по карте приходится платить больше
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Люди не понимают, почему так происходит

Житель Северо-Байкальского района Бурятии задался вопросом, почему стоимость хлеба и сигарет при расчёте банковской картой выше, чем за наличный расчёт. Вопрос местный житель задал в группе «Северобайкалье-инфо. 24/7».

- За наличный расчёт хлеб стоит 35 рублей, картой - 37. Блок сигарет - 1060, картой - 1160. Правомерно ли увеличение стоимости товара расчётом по карте? – недоумевает северянин.

Вопрос адресовали и.о начальника отдела экономики администрации Северо-Байкальского района Екатерине Шинкаренко. Она пояснила, что хлеб и сигареты - это товары, на которые фактическая торговая надбавка составляет всего 5%, вместо разрешённой минимальной торговой надбавки 30%.

- Предприниматели, торгующие хлебом и сигаретами, предлагают реализацию этих товаров за наличный расчёт. В случае оплаты банковской картой через терминал добавляются дополнительные расходы за эквайринг 2% и за снятие наличных средств для закупа этих товаров ещё 2%, что является убыточным для предприятия. Так, блок сигарет стоимостью 1060 рублей, закупается по цене 1012 рублей. Торговая надбавка составляет 48 рублей, из них 42,4 рубля остаются в банке, - пояснила Екатерина Шинкаренко.

Также она добавила, что с переходом на новую систему налогообложения добавляется ещё 1% расходов - это ещё 10,6 рублей. «Итого 53 рубля - это уже убытки, не считая прочих расходов», - сказала Екатерина Шинкаренко.

Таким образом у предпринимателя есть два выхода из сложившейся ситуации: продавать хлеб и сигареты только за наличный расчёт, или исключить из ассортимента эти товары.

- Учитывая эти обстоятельства, многие покупатели сами предлагают расчёт за хлеб и сигареты банковскими картами с дополнительной наценкой, покрывающей расходы эквайринга. Многие предприниматели уже отказываются от продажи сигарет, так как ещё расходы по маркировке, а некоторые закупают по просьбам жителей и как сопутствующие товары- пришёл за сигаретами, купил ещё что-нибудь, - ответила и.о начальника отдела экономики администрации Северо-Байкальского района.

Хлеб является социальным товаром, и накрутка на него всего 2 рубля.


продукты питания сигареты
 
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