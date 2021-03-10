Фермер из Бурятии конструирует плуги и запускает производство хлеба

Фермер уже построил крупный зерносклад
Фермер из Тарбагатайского района Бурятии Валерий Чебан решил посвятить себя сельскому хозяйству. Десять лет назад на стареньком тракторе начал пахать на 30 га. Сейчас у него уже 2300 га пашенных земель, с которых он получает до двух тысяч тонн зерна в год. В прошлом году хозяйство получило семеноводческий статус, а сам Чебан построил крупный зерносклад и планирует запустить производство хлеба, сообщает пресс-служба минсельхозпрода Бурятии.
- Начали с малого: очищали самостоятельно поля руками, бегали с двадцатилитровыми канистрами и заправляли старенький трактор, чтобы можно было выехать обработать землю. Постепенно пришли к тому, что имеем на сегодня хороший оборот. Достаточно уверенно идём вперед. Чтобы проще было реализовать собственный проект, решили запустить производства хлеба и донести до людей уже конечный продукт, - поделился фермер Валерий Чебан.
Ранее он сконструировал культиватор предпосевной и общей обработки, говорит, что – единственный в Бурятии. Такая идея ему пришла, потому что возникла необходимость более качественной обработки земли за короткий промежуток времени. Культиватор копирует рельеф, ширина захвата 12 метров. Он был сделан для энергонасыщенного трактора с мощностью 400 лошадиных сил. Техника вышла на поля уже в прошлом году и обработала 500 га земли. Сам фермер переехал в Верхний Жирим с Витима вслед за будущей супругой.
- Мы многое делаем вместе. Да вся наша жизнь – это мы вместе! Семья, в которой все мы друг друга любим и уважаем. Будет счастье и лад в семье – будет и удача во всем. Это уже проверено, - поделился он.
Накануне в хозяйстве побывал заместитель председателя правительства Бурятии - министр сельского хозяйства и продовольствия Галсан Дареев. Он отметил, что «фермер на селе – человек не новый, а постоянный. Именно постоянство, умение работать, трудиться на благо своего развития и развития села – и есть смысл жизни этих людей. А значит будет жить деревня, уверенно шагая только вперёд».
Фермер из Бурятии конструирует плуги и запускает производство хлеба
Бизнес, Фото:
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