В Бурятии бизнесмен пожаловался на необоснованную проверку

Заместители прокурора Бурятии приняли предпринимателей



Заместители прокурора Бурятии Светлана Козлова и Дмитрий Хобраков провели личный приём предпринимателей. В приёме также приняли участие уполномоченный по защите прав предпринимателей в республике Чингис Матхеев и председатель регионального отделения общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Владимир Манжуев.



В режиме видеоконференцсвязи обратилось восемь представителей бизнес-сообщества из городов Улан-Удэ и Гусиноозёрска, Заиграевского, Иволгинского и Кяхтинского районов. Предприниматели поднимали вопросы соблюдения гражданского, земельного законодательства, законодательства о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного и муниципального контроля.



Так, представитель бизнеса из Заиграевского района пожаловался на необоснованную предстоящую проверку контролирующим органом. Коммерсант из Улан-Удэ приобрёл в собственность земельный участок, границы которого, по его мнению, должным образом не определены. Индивидуальный предприниматель, владеющий пунктом общественного питания в Иволгинском районе, столкнулась с трудностями при организации работы в условиях ограничительных мер.



- Заявителям даны разъяснения законодательства, по их обращениям поручено провести проверки и принять меры по защите прав предпринимателей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

