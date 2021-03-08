Продажи роботов-пылесосов перед 8 Марта возросли в 4,5 раза

Продажи цветов снизились на 18%



Накануне 8 Марта россияне увеличили число покупок роботов-пылесосов в 4,5 раза. При этом продажи цветов снизились на 18%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование крупнейшего оператора фискальных данных «Платформы ОФД».



- Резкое увеличение потребительского спроса заметно в категории роботов-пылесосов. Такую технику активно покупают в качестве подарка домохозяйкам. В целом, тенденция практичного подхода россиян к презентам сохраняется. Потребитель продолжает уходить из «романтичных» в «хозяйственные» категории подарков. Так, число покупок роботов-пылесосов выросло на 350%, а объём продаж в денежном выражении - на 280%. Средний чек составил 13 410 рублей, что на 6% выше, чем в прошлом году, - отметили эксперты.



В этом году накануне 8 Марта в топ-покупок по объёму продаж в денежном выражении вошли электроника и бытовая техника, одежда, а также цветы. При этом по показателям прироста продаж «год к году» лидирует бытовая техника.



