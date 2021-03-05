В Бурятии суд обязал предприятие ЖКХ взяться за ремонт

В ноябре была допущена коммунальная авария



Прокурор Закаменского района Бурятии обратился в суд с иском по поводу ремонтных работ. Прокурор просил обязать администрацию Закаменска принять меры по организации теплоснабжения населения. Речь идёт о надлежащем контролем за ремонтом 177 метров тепловых сетей до начала отопительного сезона 2021/2022 гг. ООО «Закаменск ЖКХ» должно отремонтировать эти тепловые сети.



Вечером 28 ноября 2020 года была допущена авария на участке магистрального трубопровода. В результате многоквартирные дома и социальные учреждения попали под отключение тепла и горячей воды. Это 6593 человека, в том числе 2300 детей.



- Температура в квартирах жителей не соответствовала предъявляемым требованиям. Жители вынуждены были использовать альтернативные источники обогрева (электронагреватели), - сообщили в пресс-службе Закаменского районного суда.



Исковое заявление прокурора удовлетворено в полном объёме. Решение суда в законную силу пока не вступило.





