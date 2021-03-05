В ноябре была допущена коммунальная авария
Прокурор Закаменского района Бурятии обратился в суд с иском по поводу ремонтных работ. Прокурор просил обязать администрацию Закаменска принять меры по организации теплоснабжения населения. Речь идёт о надлежащем контролем за ремонтом 177 метров тепловых сетей до начала отопительного сезона 2021/2022 гг. ООО «Закаменск ЖКХ» должно отремонтировать эти тепловые сети.
Вечером 28 ноября 2020 года была допущена авария на участке магистрального трубопровода. В результате многоквартирные дома и социальные учреждения попали под отключение тепла и горячей воды. Это 6593 человека, в том числе 2300 детей.
- Температура в квартирах жителей не соответствовала предъявляемым требованиям. Жители вынуждены были использовать альтернативные источники обогрева (электронагреватели), - сообщили в пресс-службе Закаменского районного суда.
Исковое заявление прокурора удовлетворено в полном объёме. Решение суда в законную силу пока не вступило.
В Бурятии суд обязал предприятие ЖКХ взяться за ремонт
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Бизнес, 05.03.2021
В ноябре была допущена коммунальная авария
Бизнес, 05.03.2021
Сельхозпродукция из Окинского района вышла на рынок Германии
Ранее предпринимательницу уже оштрафовали на 100 тысяч
118 пар кроссовок без маркировки выявили таможенники
Следователи раскрыли подробности дела директора электросетевой компании «Энком» Сергея Иванова
Бурятская таможня возбудила три уголовных дела за незаконное образование фирм
Бизнес, 03.03.2021
Водителя остановили транспортные полицейские
Бизнес, 03.03.2021
Пиломатериал с вредителем обнаружили на севере республики
Подключенные к электросетям ФАПы расположены в 15 районах республики
Также компания увеличит скорость Интернета в городских агломерациях
Высота колеса обозрения будет 36 метров
Бизнес, 01.03.2021
Участки на Байкале хотят вернуть в собственность РФ
Бизнес, 26.02.2021
Задолженность образовалась перед 22 представителями клуба
Бизнес, 26.02.2021
Участие в мероприятие бесплатное
Бизнес, 25.02.2021
Бичурский фермер завёл страусов в качестве эксперимента