Сельхозпродукция из Окинского района вышла на рынок Германии
Консервы сельхозкооператива из Окинского района Бурятии вышли на международный рынок. Предприятие с 2018 года занимается производством эксклюзивного продукта - консервированного хариуса, а также тушёнки из мяса яка и изюбря, сообщает пресс-служба минсельхозпрода Бурятии.
Генеральный директор кооператива Саян Хулуев отмечает, что продукция премиум-класса за небольшой период времени обрела популярность не только в России, но и за рубежом.
- В 2019 году мы вышли на рынок Японии, Испании, Израиля, но из-за пандемии COVID-19 поставки продукции приостановили. В этом году сбыт в эти страны не только возобновлён, но мы также начали сотрудничество с Германией, - поделился Саян Хулуев.
В планах организации расширить ассортимент продукции и осваивать новые международные рынки.
Бурятские консервы будут продавать в Германии
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