Ранее предпринимательницу уже оштрафовали на 100 тысяч
В Эхирит-Булагатском районе Иркутской области полицейские накрыли службу такси, которая по ночам развозила алкоголь без разрешительных документов.
- Сотрудникам полиции поступила информация о том, что местная компания перевозчиков грубо нарушает антиалкогольное законодательство. В качестве дополнительного заработка, кроме услуг развоза пассажиров по территории Эхирит-Булагатского района, таксисты доставляли алкоголь. Клиенту достаточно было позвонить диспетчеру компании, чтобы на указанный им адрес привезли любое спиртное. Расчёт за услуги производился на месте, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
В офисе организации полицейские изъяли партию алкоголя различного объёма и наименований, которая направлена на экспертизу.
Ранее директор службы такси уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Решением Арбитражного суда Иркутской области ей назначен штраф в размере 100 тысяч рублей. Однако эту работу предприниматель не прекратила. С учётом повторности в отношении 47-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции».
В Иркутской области служба такси организовала развоз алкоголя
Бизнес, Фото:
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