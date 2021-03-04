В Иркутской области служба такси организовала развоз алкоголя

Бизнес, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Ранее предпринимательницу уже оштрафовали на 100 тысяч



В Эхирит-Булагатском районе Иркутской области полицейские накрыли службу такси, которая по ночам развозила алкоголь без разрешительных документов.



- Сотрудникам полиции поступила информация о том, что местная компания перевозчиков грубо нарушает антиалкогольное законодательство. В качестве дополнительного заработка, кроме услуг развоза пассажиров по территории Эхирит-Булагатского района, таксисты доставляли алкоголь. Клиенту достаточно было позвонить диспетчеру компании, чтобы на указанный им адрес привезли любое спиртное. Расчёт за услуги производился на месте, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



В офисе организации полицейские изъяли партию алкоголя различного объёма и наименований, которая направлена на экспертизу.



Ранее директор службы такси уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Решением Арбитражного суда Иркутской области ей назначен штраф в размере 100 тысяч рублей. Однако эту работу предприниматель не прекратила. С учётом повторности в отношении 47-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции».

