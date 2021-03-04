В Чите выявили более 100 пар кроссовок без маркировки

Бизнес, Фото: Читинская таможня

118 пар кроссовок без маркировки выявили таможенники



118 пар кроссовок без обязательной маркировки и документов, указывающих на страну происхождения, обнаружили читинские таможенники и сотрудники управления Роспотребнадзора во время рейда в читинском магазине.



На кроссовках отсутствовала маркировка средствами идентификации, которая позволяет определить законность ввоза и реализации товара.



На немаркированную обувь сотрудники Роспотребнадзора наложили арест. Возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст.15.12 КоАП РФ «Продажа товаров и продукции без маркировки».



Это уже не первый случай обнаружения немаркированной обуви в магазинах Читы. Всего за 2020 год выявили 936 пар немаркированной обуви, сообщили в пресс-службе Читинской таможни.



Справка:



Обязательная маркировка обуви введена с 1 июля 2020 года в соответствии с постановлением правительства РФ № 860.

