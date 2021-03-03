На Байкале водитель вёз девять пассажиров не по переправе

За оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, грозит до 10 лет лишения свободы.





Во время рейда на озере Байкал в Ольхонском районе транспортные полицейские задержали 46-летнего водителя автомобиля – местного жителя. Мужчина перевозил за плату девять пассажиров на своём автомобиле по несанкционированной ледовой переправе.Также у водителя не было разрешающих перевозку пассажиров документов. Туристов везли по маршруту «Хужир - Огой - Хужир».- Проезд вне официальных ледовых переправ, с грубыми нарушениями требований безопасности несёт за собой серьёзные риски. На озере Байкал имеются большие участки с открытой водой и тонким льдом. На этот раз поездка завершилась благополучно, транспортное средство остановили сотрудники полиции и никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.По данному факту проводится проверка.