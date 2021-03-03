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Из Бурятии в Китай едва не отправили заражённый лес

Из Бурятии в Китай едва не отправили заражённый лес
Бизнес, 
Пиломатериал с вредителем обнаружили на севере республики

Организации в посёлке Новый Уоян Северо-Байкальского района Бурятии хранили продукцию, заражённую карантинным вредителем. Об этом сообщили управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

В управление Россельхознадзора поступили извещения от ООО «ЛесМашЭкспорт», ООО «Уоянстройресурс», согласно которым установлено, что при исследовании фитосанитарного состояния пиломатериалов, принадлежащих организациям, обнаружен карантинный вредитель – личинки малого чёрного елового усача.

Продукция предназначалась для отправки в Китай, Улан-Удэ и Забайкальский край.

Малый чёрный еловый усач имеет карантинный статус на территории России и является одним из наиболее опасных технических вредителей хвойных пород древесины. Насекомое переносит карантинного вредителя леса - сосновую стволовую нематоду.

В отношении заместителя начальника участка и генерального директора предприятий составлены административные протоколы. Также выданы предписания, обязывающие экспортёров устранить выявленное нарушение.
Россельхознадзор
 
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