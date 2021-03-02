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«Россети» в Бурятии обеспечили светом 37 фельдшерских пунктов

«Россети» в Бурятии обеспечили светом 37 фельдшерских пунктов
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Подключенные к электросетям ФАПы расположены в 15 районах республики

37 учреждений первичной медицинской помощи в Бурятии обеспечили электроэнергией «Россети» в 2020 году. Общая мощность присоединения фельдшерских пунктов составила 590 кВт. Всего по России компания подключила более 1100 подобных учреждений.

- Фельдшерско-акушерские пункты в небольших или отдалённых населённых пунктах крайне важны для возможности получения жителями быстрой и квалифицированной медицинской помощи. Всего в республике за 2020 год к электросетям компании «Россети Сибирь» в Бурятии было присоединено 37 медпунктов, расположенных в населённых пунктах с численностью от 100 до 2000 тысяч человек пятнадцати районов региона. В том числе ФАП появились в таких отдалённых районах, как Баунтовский и Тункинский, - сообщает пресс-служба «Россети Сибирь» в Бурятии.

Самый удалённый ФАП, подключенный компанией, находится в селе Бурукан на окраине соседнего Забайкальского края. До границы с Китаем здесь намного ближе, чем до Читы (более 500 км).

К сетям присоединяются в том числе и объекты, которые были построены в рамках национального проекта «Здравоохранение». В Бурятии, в частности, для обеспечения сёл и малых городов реализуется программа «Земский доктор». 
Россети Сибирь Бурятия
 
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