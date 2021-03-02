Высота колеса обозрения будет 36 метров
На берегу Байкала, в посёлке Листвянка, планируется установка колеса обозрения высотой 36 метров. Об этом сообщила на своей странице журналист иркутского еженедельного издания «Пятница» Иркутск Ирина Покоева. Она опубликовала фотографии кабин колеса обозрения – пока ещё в плёнке.
- Скоро в Листвянке. 36 метров. На берегу Байкала, - поделилась журналист.
В комментариях она уточнила, что колесо обозрения установят в районе старой судоверфи, остатки которой снесли недавно. «Мне сказали, что установят прям на стоянке, ближе к воде», - уточнила Ирина Покоева.
Как сообщал «Байкал-Daily», уроженец Улан-Удэ Артём Цыденов в 2018 году установил колесо обозрения в Иркутске. Оно появилось на острове Конный и стало популярным объектом у отдыхающих. Его высота 50 метров, что сравнимо с высотой 16-этажном дома. В 2018 году та же фирма открыла колесо обозрения в Ангарске.
На берегу Байкала появится колесо обозрения
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