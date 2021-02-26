Задолженность образовалась перед 22 представителями клуба
Прокуратурой Ленинского района Иркутска помогает добиться выплаты задолженности по зарплате работникам футбольного клуба «Зенит».
- Организацией допущена задолженность по выплате заработной платы перед 22 работниками клуба в размере более 4 млн. рублей, - сообщает прокуратура Иркутской области.
Прокурор района с целью защиты прав работников и игроков футбольного клуба направил мировому судье судебного участка 22 заявления о выдаче судебных приказов о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы, а также денежной компенсации за задержку выплаты зарплаты.
Мировой суд заявленные требования удовлетворил в полном объёме. Выданы судебные приказы на всю сумму задолженности.
Иркутским футболистам задолжали более 4 млн
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