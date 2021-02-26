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Иркутским футболистам задолжали более 4 млн

Иркутским футболистам задолжали более 4 млн
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Задолженность образовалась перед 22 представителями клуба

Прокуратурой Ленинского района Иркутска помогает добиться выплаты задолженности по зарплате работникам футбольного клуба «Зенит».

- Организацией допущена задолженность по выплате заработной платы перед 22 работниками клуба в размере более 4 млн. рублей, - сообщает прокуратура Иркутской области.

Прокурор района с целью защиты прав работников и игроков футбольного клуба направил мировому судье судебного участка 22 заявления о выдаче судебных приказов о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы, а также денежной компенсации за задержку выплаты зарплаты.

Мировой суд заявленные требования удовлетворил в полном объёме. Выданы судебные приказы на всю сумму задолженности.
спорт футбол долги по зарплате
 
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