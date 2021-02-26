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В Бурятии пройдёт онлайн-ярмарка недвижимости

В Бурятии пройдёт онлайн-ярмарка недвижимости
Бизнес, 
Участие в мероприятие бесплатное

27 февраля в Улан-Удэ состоится ярмарка недвижимости в онлайн-формате. Компании-застройщики «Монолит» и «Бургражданстрой», а также «Центральное агентство недвижимости», как официальный представитель застройщиков Москвы и Санкт-Петербурга, расскажут жителям Бурятии об актуальных предложениях в новостройках.

- В конце прошлого года мы впервые провели онлайн-ярмарку и получили много положительных отзывов как от клиентов, так и от партнёров. Поэтому было принято решение продолжить подобные активности, чтобы все, кто задумывается об улучшении жилищных условий и покупке собственного жилья, смогли получить исчерпывающую информацию о рынке новостроек и способах приобретения квартир в ипотеку. Есть интересные новости на рынке недвижимости, появились новые привлекательные условия и по Дальневосточной ипотеке. Клиенты могут, не выходя из дома или рабочего офиса, подключиться к видеоконференции со своего компьютера или мобильного телефона и задать все интересующие вопросы, - сообщил Алексей Кузьмин, заместитель управляющего Бурятского отделения Сбербанка.

Посетив ярмарку недвижимости с помощью платформы Zoom, 27 февраля с 11:00 до 13:00 (время местное) можно:
- увидеть презентацию объектов недвижимости от ведущих застройщиков Бурятии, Москвы и Санкт-Петербурга;
- подобрать и забронировать у застройщика квартиру;
- получить консультацию специалистов Сбербанка по действующим кредитным программам;
- оформить заявку на ипотеку в дистанционном формате.

Участие в мероприятие бесплатное. Более подробно узнать о мероприятии и порядке подключения можно на сайтe sberbank.ru, пройдя по ссылке https://www.sberbank.ru/ru/person/promo/zim_col_bur.

Справка

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 500 офисов по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер - www.sber.ru.
Сбербанк банки ярмарка недвижимость ипотека
 
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