Фотограф пошёл в суд из-за нарушения авторских прав
В Бурятии судебные приставы взыскали в пользу фотографа свыше 20 тысяч рублей компенсации за нарушение авторских прав.
Обратиться в суд специалист был вынужден в связи с тем, что на одном из региональных информационных порталов незаконно разместили фотографии, автором которых он является. Между тем портал не получал разрешение на использование произведений и их переработку, договор об использовании фотографий не заключался, чем были нарушены авторские права.
Суд подтвердил, что результаты интеллектуальной деятельности не могут использоваться без согласия правообладателя, коим является истец. Соответственно, такое использование является незаконным и влечёт ответственность, установленную законодательством.
Судебный пристав-исполнитель предпринял ряд мер принудительного характера.
В итоге руководитель организации-должника выплатил компенсацию за нарушение авторского права в размере 20 800 рублей, сообщили в УФССП по Бурятии.
В Бурятии фотограф отсудил компенсацию
Бизнес, Фото:
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