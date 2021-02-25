В Мухоршибирском районе Бурятии построят дата-центр

Начало оказания услуг планируется на октябрь этого года



Строительством дата-центра мощностью 100 МВт займётся новый резидент ТОР «Бурятия». Компания «Битривер-Б» готова инвестировать порядка 900 млн рублей в специализированный объект для размещения оборудования обработки информации и подключения абонентов к Интернету в рамках соглашения с АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики».



-В настоящее время мы завершаем проектные и изыскательные работы, проведение государственной экспертизы ПСД и разработку рабочей документации, - рассказал основатель и генеральный директор ООО «Битривер-Б» Игорь Рунец. - Строительство объектов и приобретение оборудования будут идти параллельно. Ввод первой очереди строительства дата-центра на 100 МВт в эксплуатацию и начало оказания услуг планируем в октябре текущего года. В дальнейшем планируется увеличение общей мощности до 300 МВт и более.



Уникальный для Бурятии объект разместится в селе Мухоршибирь в Мухоршибирском районе. Основным критерием при выборе места послужило наличие свободного участка земли площадью, подходящей для размещения дата-центра, и близость к источнику электроэнергии. Проектом предусмотрена установка порядка 10 энергоэффективных специализированных зданий последних модификаций для размещения оборудования, здание склада, КПП и сооружение энергоблока для установки понижающей трансформаторной подстанции. Все здания и сооружения – быстровозводимые на фундаменте, одноэтажные.



Напомним, в декабре 2020 года председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении границ территории опережающего развития «Бурятия» для реализации данного проекта.



- Инвестор выразил желание получить статус резидента ТОР в целях реализации своего проекта с использованием льгот, предоставляемых в рамках преференциального режима, - пояснил директор управляющей компании ТОР «Бурятия» Тимур Будаев, добавив, что для успешной реализации проекта планируется строительство ряда объектов инфраструктуры. - Площадка дата-центра будет иметь всю необходимую инфраструктуру и средства безопасности для обслуживания и защиты установленного оборудования, а также надёжного соединения с операторами связи, клиентами и деловыми партнёрами. Строительство необходимой инфраструктуры заложено в бюджет проекта.



Резидент планирует использовать режим свободной таможенной зоны в целях пополнения серверного фонда. В качестве единицы коммерческого учёта электроэнергии для целей взаиморасчётов с клиентами проектом предусмотрена цена киловатт часа. Кроме того, предусмотрено использование тепловой энергии, производимой при функционировании дата-центра.



Согласно мнению президента ассоциации участников отрасли ЦОД Игоря Дорофеева, в настоящее время на рынке наблюдается дефицит дата-центров, эта проблема особенно остро встала в результате пандемии.



- Помимо решения вопросов цифрового развития на уровне государства, важной задачей, которая требует решения при реализации программы «Цифровая экономика», является увеличение экспортного потенциала отрасли. В целом, запуск подобного проекта будет способствовать повышению цифровой культуры региона, - отметил Игорь Дорофеев.



В результате строительства в Бурятии дата-центра будет создано около 100 новых рабочих мест, требующих высокой инженерной квалификации в области IT, системотехники, электрики и электроники. Предполагается активное сотрудничество с локальными высшими образовательными учреждениями для подготовки кадров и их стажировки, а также привлечение труда инвалидов, сообщает пресс-служба корпорации по развитию Дальнего Востока.

