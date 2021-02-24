Бурятское УФАС наложило штрафов почти на 5 млн

За год было возбуждено почти 200 дел



В Бурятском УФАС России подвели итоги 2020 года. В прошедшем году было рассмотрено свыше 800 жалоб и обращений. Возбуждено 196 дел об административных правонарушениях. Наложено 162 штрафа на общую сумму 4,8 млн рублей, сообщили в пресс-службе УФАС.



В защиту конкуренции поступило 370 обращений/жалоб, из которых в половине случаев указывалось на нарушение процедуры торгов, проводимых отдельными видами юридических лиц в соответствии с законом о закупочной деятельности.



Большинство обратившихся (59%) жаловались на признаки злоупотребления хозяйствующими субъектами доминирующим положением, в том числе в сфере электроснабжения.



По итогам года в отношении хозяйствующих субъектов также было выдано 34 предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые приводят или могут привести к ограничению конкуренции и ущемлению интересов других лиц в сфере предпринимательской деятельности.



Кроме того, 18 предупреждений выдано в рамках административного производства, то есть штраф в отношении малого бизнеса был заменен на предупреждение. «Данная норма уже действует несколько лет, - пояснил руководитель Бурятского УФАС России Виктор Грибко, - и это очень хорошая практика именно предупреждения нарушений».

