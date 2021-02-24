В Улан-Удэ «управляшку» оштрафовали на миллион

Управляющая организация рискует лишиться лицензии



Управляющую компанию в Улан-Удэ оштрафовали на миллион рублей за нарушение лицензионных требований



- По материалам проверок, проведённых муниципальной жилищной инспекцией в отношении УК «Ключи», Госстройжилнадзором был составлен протокол и направлен в суд. За различные нарушения судом были назначены штрафы на общую сумму более миллиона рублей, - сообщили в республиканской службе государственного строительного и жилищного надзора.



В течение 2020 года проводились многочисленные проверки деятельности управляющей организации. По выявленным нарушениям направлялись предписания, но недочёты не устранялись.



- Кроме того, компания препятствовала законной деятельности надзорного органа. Результатом таких действий может стать аннулирование лицензии, - сообщили в Госстройжилнадзоре.



В практике работы Госстройжилнадзора это первый случай, когда лишение лицензии может произойти в связи с тем, что в течение года неоднократно было совершено грубое нарушение лицензионных требований. В течение следующих двух месяцев лицензионная комиссия ожидает решения жителей: если они захотят, чтобы и далее их дома обслуживала УК «Ключи», то лицензия не будет аннулирована.



- Наведение порядка в ЖКХ и сфере управления жилым фондом имеет ключевое значение при определении качества жизни в регионе. Необходимо бороться с недобросовестными управляющими компаниями, которые не выполняют свои обязательства перед жителями Бурятии, - отметил зампред правительства по инфраструктуре Евгений Луковников.

