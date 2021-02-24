 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 февраля

23 февраля

Популярное

В Улан-Удэ «управляшку» оштрафовали на миллион

В Улан-Удэ «управляшку» оштрафовали на миллион
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Управляющая организация рискует лишиться лицензии

Управляющую компанию в Улан-Удэ оштрафовали на миллион рублей за нарушение лицензионных требований

- По материалам проверок, проведённых муниципальной жилищной инспекцией в отношении УК «Ключи», Госстройжилнадзором был составлен протокол и направлен в суд. За различные нарушения судом были назначены штрафы на общую сумму более миллиона рублей, - сообщили в республиканской службе государственного строительного и жилищного надзора.

В течение 2020 года проводились многочисленные проверки деятельности управляющей организации. По выявленным нарушениям направлялись предписания, но недочёты не устранялись.

- Кроме того, компания препятствовала законной деятельности надзорного органа. Результатом таких действий может стать аннулирование лицензии, - сообщили в Госстройжилнадзоре.

В практике работы Госстройжилнадзора это первый случай, когда лишение лицензии может произойти в связи с тем, что в течение года неоднократно было совершено грубое нарушение лицензионных требований. В течение следующих двух месяцев лицензионная комиссия ожидает решения жителей: если они захотят, чтобы и далее их дома обслуживала УК «Ключи», то лицензия не будет аннулирована.

- Наведение порядка в ЖКХ и сфере управления жилым фондом имеет ключевое значение при определении качества жизни в регионе. Необходимо бороться с недобросовестными управляющими компаниями, которые не выполняют свои обязательства перед жителями Бурятии, - отметил зампред правительства по инфраструктуре Евгений Луковников.
управляющие компании штраф
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Бурятское УФАС наложило штрафов почти на 5 млн
Бурятское УФАС наложило штрафов почти на 5 млн
Бизнес, 24.02.2021
За год было возбуждено почти 200 дел
В Улан-Удэ «управляшку» оштрафовали на миллион
В Улан-Удэ «управляшку» оштрафовали на миллион
Бизнес, 24.02.2021
Управляющая организация рискует лишиться лицензии
У самозанятых Забайкалья популярностью пользуются пассажирские перевозки
У самозанятых Забайкалья популярностью пользуются пассажирские перевозки
Бизнес, 20.02.2021
Также в топе сфер деятельности - парикмахерские услуги и репетиторство
В Бурятии «собачья» фирма попала в чёрный список
В Бурятии «собачья» фирма попала в чёрный список
Бизнес, 20.02.2021
«Лайт групп» не смогла выполнить контракт по собакам
Ловить собак в Чите будет иркутская компания
Ловить собак в Чите будет иркутская компания
Бизнес, 20.02.2021
Компания приступила к обязанностям
В Улан-Удэ оштрафовали директора частного садика
В Улан-Удэ оштрафовали директора частного садика
Бизнес, 20.02.2021
В частном детсаду выявили антиковидные нарушения
Почти пять тысяч собак отловит в Улан-Удэ новый подрядчик
Почти пять тысяч собак отловит в Улан-Удэ новый подрядчик
Бизнес, 19.02.2021
Новый ловец бездомных собак приступит к работе с 1 марта
МегаФон достиг гигабитных скоростей в 5G-роуминге
МегаФон достиг гигабитных скоростей в 5G-роуминге
Бизнес, 19.02.2021
Результат был зафиксирован в Финляндии
Работу общепита Бурятии продлили до полуночи
Работу общепита Бурятии продлили до полуночи
Бизнес, 19.02.2021
Банкеты по-прежнему под запретом
Ангарчанка выиграла суд по поводу цвета линолеума
Ангарчанка выиграла суд по поводу цвета линолеума
Бизнес, 19.02.2021
Покупательница отсудила в том числе компенсацию морального вреда
В Бурятии закрылась единственная в районе газовая заправка
В Бурятии закрылась единственная в районе газовая заправка
Бизнес, 19.02.2021
Автомобилисты и охотники района остались без столь необходимого газа
В Бурятии осудили гендиректора, экономившего на бухгалтере
В Бурятии осудили гендиректора, экономившего на бухгалтере
Бизнес, 19.02.2021
Осуждён руководитель золотодобывающего предприятия
В Бурятии заявили о победе работников над «ТГК-14»
В Бурятии заявили о победе работников над «ТГК-14»
Бизнес, 18.02.2021
Завершился коллективный трудовой спор, из-за которого работники даже объявляли голодовку
В Улан-Удэ возникли вопросы к «собачьему» аукциону
В Улан-Удэ возникли вопросы к «собачьему» аукциону
Бизнес, 18.02.2021
УФАС проверило документацию к закупке услуг по отлову собак
FORUM: место встречи
FORUM: место встречи
Бизнес, 17.02.2021
Уже скоро открывается вторая очередь популярного торгового центра

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^