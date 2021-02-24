АО «Бурятхлебпром» оригинально поздравил коллег-мужчин с Днём защитника Отечества
Женская половина коллектива записала в честь 23 февраля песню и сняла зажигательный клип.
«Бурятхлебпром» поздравил мужчин с 23 февраля креативной песней
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