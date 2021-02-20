В частном детсаду выявили антиковидные нарушения
Постановлением Железнодорожного районного суда Улан-Удэ директор частного детского сада признан виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначен штраф в размере 25 тысяч рублей.
Установлено, что директор допустил нарушения в части проведения в детском саду противоэпидемиологических мероприятий в период угрозы распространения COVID-19 и режима повышенной готовности.
Постановление не вступило в законную силу, сообщили в Железнодорожном районном суде.
В Улан-Удэ оштрафовали директора частного садика
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