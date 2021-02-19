 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 февраля

18 февраля

Популярное

Ангарчанка выиграла суд по поводу цвета линолеума

Ангарчанка выиграла суд по поводу цвета линолеума
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Покупательница отсудила в том числе компенсацию морального вреда

Жительница Ангарска приобрела у индивидуального предпринимателя пять рулонов линолеума. При его доставке она обнаружила, что четыре из них другого оттенка, нежели установленного договором. Производить обмен товара продавец отказался, тогда женщина пошла в суд.

- Решением мирового судьи исковые требования удовлетворены, с ответчика в пользу истицы взыскана стоимость товара, неустойка, штраф, компенсация морального вреда в общем размере 60 тысяч рублей. Также суд обязал истца вернуть линолеум продавцу, - сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда.

Ответчик с решением суда не согласился и подал апелляционную жалобу. Однако доказательств доводов в судебном заседании в суде апелляционной инстанции представлено не было.

Определением Ангарского городского суда решение суда первой инстанции признано законным и обоснованным.

суд
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

МегаФон достиг гигабитных скоростей в 5G-роуминге
МегаФон достиг гигабитных скоростей в 5G-роуминге
Бизнес, 19.02.2021
Результат был зафиксирован в Финляндии
Работу общепита Бурятии продлили до полуночи
Работу общепита Бурятии продлили до полуночи
Бизнес, 19.02.2021
Банкеты по-прежнему под запретом
В Бурятии закрылась единственная в районе газовая заправка
В Бурятии закрылась единственная в районе газовая заправка
Бизнес, 19.02.2021
Автомобилисты и охотники района остались без столь необходимого газа
В Бурятии осудили гендиректора, экономившего на бухгалтере
В Бурятии осудили гендиректора, экономившего на бухгалтере
Бизнес, 19.02.2021
Осуждён руководитель золотодобывающего предприятия
В Бурятии заявили о победе работников над «ТГК-14»
В Бурятии заявили о победе работников над «ТГК-14»
Бизнес, 18.02.2021
Завершился коллективный трудовой спор, из-за которого работники даже объявляли голодовку
В Улан-Удэ возникли вопросы к «собачьему» аукциону
В Улан-Удэ возникли вопросы к «собачьему» аукциону
Бизнес, 18.02.2021
УФАС проверило документацию к закупке услуг по отлову собак
FORUM: место встречи
FORUM: место встречи
Бизнес, 17.02.2021
Уже скоро открывается вторая очередь популярного торгового центра
Глава Бурятии 2,5 часа пообщается с бизнесом
Глава Бурятии 2,5 часа пообщается с бизнесом
Бизнес, 17.02.2021
Мероприятие пройдёт в формате диалога в концертном комплексе
В Улан-Удэ «Мэргэн» пытался оспорить штраф за банкет
В Улан-Удэ «Мэргэн» пытался оспорить штраф за банкет
Бизнес, 17.02.2021
Банкет состоялся, несмотря на запрет на массовые мероприятия в общепите  
В Бурятии оштрафовали маршрутчика без маски
В Бурятии оштрафовали маршрутчика без маски
Бизнес, 17.02.2021
Нарушитель работает на рейсе «Иркутск – Улан-Удэ»
МегаФон выходит на рынок Узбекистана
МегаФон выходит на рынок Узбекистана
Бизнес, 11.02.2021
Новое совместное предприятие получит название DigitalHolding
Байкальский банк рассказал о бренде «Бурятия – больше, чем Байкал»
Байкальский банк рассказал о бренде «Бурятия – больше, чем Байкал»
Бизнес, 09.02.2021
В республике прошла конференция по туризму «Внутренний туризм — новые возможности»
В Бурятии на Сагаалган усилят антиковидные проверки
В Бурятии на Сагаалган усилят антиковидные проверки
Бизнес, 05.02.2021
Торговые центры и общепит ждут очередные проверки
Фермеры Бурятии переходят на солнечные батареи
Фермеры Бурятии переходят на солнечные батареи
Бизнес, 05.02.2021
Обычная электроэнергия фермерам была просто недоступна
Коровы из Забайкалья не доехали до Иркутска
Коровы из Забайкалья не доехали до Иркутска
Бизнес, 04.02.2021
Скот «развернули» в Слюдянке

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^