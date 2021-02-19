Ангарчанка выиграла суд по поводу цвета линолеума

Покупательница отсудила в том числе компенсацию морального вреда



Жительница Ангарска приобрела у индивидуального предпринимателя пять рулонов линолеума. При его доставке она обнаружила, что четыре из них другого оттенка, нежели установленного договором. Производить обмен товара продавец отказался, тогда женщина пошла в суд.



- Решением мирового судьи исковые требования удовлетворены, с ответчика в пользу истицы взыскана стоимость товара, неустойка, штраф, компенсация морального вреда в общем размере 60 тысяч рублей. Также суд обязал истца вернуть линолеум продавцу, - сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда.



Ответчик с решением суда не согласился и подал апелляционную жалобу. Однако доказательств доводов в судебном заседании в суде апелляционной инстанции представлено не было.



Определением Ангарского городского суда решение суда первой инстанции признано законным и обоснованным.



