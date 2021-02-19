В Бурятии закрылась единственная в районе газовая заправка





«Бичура-инфо»

В Бичурском районе Бурятии закрылась единственная автомобильная газозоправочная станция (АГЗС). Она находилась в районном центре – селе Бичура. Местных жителей возмутило закрытие единственной газовой заправки. Вопрос опубликовали в группе «Бичура-инфо».- У меня вопрос, который волнует многих жителей района. В пятницу, 19 февраля будет ликвидирована единственная в районе газозаправочная станция. Немало наших земляков используют газ пропан для бытовых нужд, незаменим он в тайге, на заимках, где нет электричества. Также в районе много авто работают на газомоторном топливе. Как теперь быть? Кто поможет сохранить газозаправочную станцию – глава района или наши депутаты Хурала? Очень срочный вопрос, в пятницу начнётся демонтаж оборудования... – говорится в обращении местной жительницы.Заместитель главы района по развитию инфраструктуры Артём Митапов подтвердил закрытие АГЗС.- Действительно, ООО «Газойл» 16 февраля направили в районную администрацию уведомление о закрытии. Мы связались по контактным данным, указанным в уведомлении. Начальник отдела продаж пояснила, что такое управленческое решение принято руководством компании и причины закрытия им неизвестны. На вопрос как связаться с руководством компании по телефону, последовал ответ, что это невозможно, можно только написать официальное обращение, - сообщил Митапов.Районная администрация направила официальное обращение с просьбой указать причины закрытия и связаться с ними для обсуждения альтернативных вариантов.