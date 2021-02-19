 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 февраля

18 февраля

Популярное

В Бурятии осудили гендиректора, экономившего на бухгалтере

В Бурятии осудили гендиректора, экономившего на бухгалтере
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Осуждён руководитель золотодобывающего предприятия

В Еравнинском районе Бурятии руководитель золотодобывающего предприятия осуждён за невыплату заработной платы своему бухгалтеру.

Руководитель общества с ограниченной ответственностью с июня 2017 по июль 2018-го не выплачивал заработную плату бухгалтеру предприятия. Сумма долга составила 362 тысяч рублей.

По материалам проверки прокуратуры района было возбуждено уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершённая из иной личной заинтересованности руководителем организации».

Мировой судья назначил наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

В настоящее время гендиректор расплатился с бухгалтером.

Приговор суда вступил в законную силу, сообщили в прокуратуре Бурятии. 
невыплата зарплаты долги по зарплате
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии осудили гендиректора, экономившего на бухгалтере
В Бурятии осудили гендиректора, экономившего на бухгалтере
Бизнес, 19.02.2021
Осуждён руководитель золотодобывающего предприятия
В Бурятии заявили о победе работников над «ТГК-14»
В Бурятии заявили о победе работников над «ТГК-14»
Бизнес, 18.02.2021
Завершился коллективный трудовой спор, из-за которого работники даже объявляли голодовку
FORUM: место встречи
FORUM: место встречи
Бизнес, 17.02.2021
Уже скоро открывается вторая очередь популярного торгового центра
Глава Бурятии 2,5 часа пообщается с бизнесом
Глава Бурятии 2,5 часа пообщается с бизнесом
Бизнес, 17.02.2021
Мероприятие пройдёт в формате диалога в концертном комплексе
В Улан-Удэ «Мэргэн» пытался оспорить штраф за банкет
В Улан-Удэ «Мэргэн» пытался оспорить штраф за банкет
Бизнес, 17.02.2021
Банкет состоялся, несмотря на запрет на массовые мероприятия в общепите  
В Бурятии оштрафовали маршрутчика без маски
В Бурятии оштрафовали маршрутчика без маски
Бизнес, 17.02.2021
Нарушитель работает на рейсе «Иркутск – Улан-Удэ»
МегаФон выходит на рынок Узбекистана
МегаФон выходит на рынок Узбекистана
Бизнес, 11.02.2021
Новое совместное предприятие получит название DigitalHolding
Байкальский банк рассказал о бренде «Бурятия – больше, чем Байкал»
Байкальский банк рассказал о бренде «Бурятия – больше, чем Байкал»
Бизнес, 09.02.2021
В республике прошла конференция по туризму «Внутренний туризм — новые возможности»
В Бурятии на Сагаалган усилят антиковидные проверки
В Бурятии на Сагаалган усилят антиковидные проверки
Бизнес, 05.02.2021
Торговые центры и общепит ждут очередные проверки
Фермеры Бурятии переходят на солнечные батареи
Фермеры Бурятии переходят на солнечные батареи
Бизнес, 05.02.2021
Обычная электроэнергия фермерам была просто недоступна
Коровы из Забайкалья не доехали до Иркутска
Коровы из Забайкалья не доехали до Иркутска
Бизнес, 04.02.2021
Скот «развернули» в Слюдянке
Улан-удэнец, потерявший обоняние, требовал 11 миллионов
Улан-удэнец, потерявший обоняние, требовал 11 миллионов
Бизнес, 04.02.2021
Пациент считает, что потерял обоняние в результате ошибочных действий медиков
Фермер из Бурятии запустила производство натуральной пастилы
Фермер из Бурятии запустила производство натуральной пастилы
Бизнес, 03.02.2021
Предприниматель переехала из Улан-Удэ в село и сама разработала рецепт пастилы
Сельчан в Бурятии возмутило подорожание хлеба
Сельчан в Бурятии возмутило подорожание хлеба
Бизнес, 02.02.2021
Покупатели говорят, что были неприятно удивлены

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^