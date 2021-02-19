В Бурятии осудили гендиректора, экономившего на бухгалтере

Осуждён руководитель золотодобывающего предприятия



В Еравнинском районе Бурятии руководитель золотодобывающего предприятия осуждён за невыплату заработной платы своему бухгалтеру.



Руководитель общества с ограниченной ответственностью с июня 2017 по июль 2018-го не выплачивал заработную плату бухгалтеру предприятия. Сумма долга составила 362 тысяч рублей.



По материалам проверки прокуратуры района было возбуждено уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершённая из иной личной заинтересованности руководителем организации».



Мировой судья назначил наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.



В настоящее время гендиректор расплатился с бухгалтером.



Приговор суда вступил в законную силу, сообщили в прокуратуре Бурятии.

