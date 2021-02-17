В Улан-Удэ «Мэргэн» пытался оспорить штраф за банкет

Банкет состоялся, несмотря на запрет на массовые мероприятия в общепите



8 февраля Верховный суд Бурятии рассмотрел жалобу ООО «Мэргэн», осуществляющего деятельность в ресторане «Мэргэн» по улице Борсоева, 19, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора.



Оспаривалось решение районного суда по ч.2 ст.6.3 КоАП о вынесении штрафа в размере 100 тысяч рублей за проведение массового мероприятия – банкета в период действия ограничительных мероприятий.



Решением Верховного суда республики жалоба оставлена без удовлетворения, постановление районного суда – без изменения.



В тот же день Верховный суд рассмотрел жалобу ООО «Эффект», осуществляющего деятельность в магазине «Находка» по улице Балтахинова. Предприятию также был выписан штраф в 100 тысяч рублей за невыполнение антиковидных требований. В удовлетворении это жалобы также отказано.





