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В Бурятии оштрафовали маршрутчика без маски

В Бурятии оштрафовали маршрутчика без маски
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Нарушитель работает на рейсе «Иркутск – Улан-Удэ»

9 февраля Кабанский районный суд в Бурятии рассмотрел дело об административном правонарушении по ч.2 ст.6.3 КоАП в отношении маршрутчика. Водитель маршрутного автобуса «Иркутск-Улан-Удэ» во время рейса был без маски.

Дело о правонарушении возбудило управление Роспотребнадзора по Бурятии.

- Постановлением суда водитель оштрафован на сумму 7500 рублей, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора.

Как сообщал «Байкал-Daily», мобильные группы постоянно проверяют соблюдение масочного режима в автобусах и такси. Недавно в Улан-Удэ составил протокол на пассажира маршрутки, который носил маску на подбородке. Также протокол за этого нарушителя составили и в отношении водителя.



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