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МегаФон выходит на рынок Узбекистана

МегаФон выходит на рынок Узбекистана
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Новое совместное предприятие получит название Digital Holding

«ЮэСэМ Телеком» и МегаФон совместно с партнёрами из Узбекистана создают совместное предприятие – Digital Holding, которое призвано стать технологическим лидером крупнейшего в Центральной Азии телекоммуникационного рынка. В созданное СП войдёт один из лидеров телекоммуникационного рынка страны Ucell, а также узбекские активы USM: CRPT Turon и ICS Holding Uzbekistan.

Правительство Узбекистана через агентство по управлению государственными активами (АУГА) передаст в собственность СП долю в размере 100% уставного капитала телеком-оператора Ucell. Российская сторона внесёт в DigitalHolding 100 млн долларов инвестиций в развитие, а также дочерние предприятия USM: CRPT Turon и ICS Holding Uzbekistan.

Для вхождения в СП «ЮэСэМ Телеком» и МегаФон создали компанию «Диджитал Инвест», доли в которой распределились по 50% у обеих сторон. В новом СП доля «Диджитал Инвест» составит 51%, АУГА – 49%.

Финализация сделки произойдёт в течение 2021 года. DigitalHolding сфокусируется на формировании телекоммуникационной инфраструктуры в соответствии с международными стандартами для расширения доступа к услугам связи в Узбекистане и повышения их качества, внедрении передовых технологий и систем в сферах информационной безопасности, хранения данных, маркировки и контроля движения отдельных видов товаров.

- Создание ведущего игрока на рынке цифровых услуг Узбекистана отвечает стратегии как МегаФона, так и «ЮэСэМ Телекома», строящего технологического лидера на пространстве СНГ и Восточной Европы. Мы уверены, что многолетняя экспертиза в реализации цифровых проектов, которая есть у МегаФона, ЦРПТ и «ИКС Холдинга», поможет развить в Узбекистане крупнейшего отраслевого игрока, – заявил генеральный директор «ЮэСэМ Телеком» Иван Стрешинский.

- С точки зрения потребления цифровых услуг Узбекистан – один из самых перспективных рынков СНГ, который за последние 10 лет показал более чем трёхкратный рост абонентов сотовой связи, но при этом ещё далек от насыщения. Мы не планируем серьёзных структурных изменений внутри Ucell в 2021 году, а, скорее, сфокусируемся на поиске синергий и внедрении лучших реализуемых практик в Ucell для роста его бизнеса, - рассказал генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.

- Уверен: создание нового совместного предприятия придаст новый импульс стремительно развивающемуся в последние годы рынку цифровых услуг Узбекистана и откроет новые возможности для Ucell и его абонентов, - подчеркнул советник премьер-министра Узбекистана Олимжон Умаров.
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