В Бурятии оштрафовали нерасторопного бизнесмена, нанявшего иностранку

Иностранка трудится в фирме уже третий год



Председатель правления организации в Улан-Удэ привлечён к административной ответственности за неподачу уведомления о заключении трудового договора с иностранным гражданином.



В ноябре 2020 года в подразделение по вопросам миграции МВД по Бурятии 56-летняя иностранка подала уведомление о факте подтверждения проживания в России. Она предоставила документы, подтверждающие её трудоустройство в улан-удэнской организации.



Организация в лице председателя правления заключила с ней трудовой договор в апреле 2018 года. Однако председатель правления в установленные сроки не уведомил об этом отдел трудовой миграции.



В итоге руководителю организации был назначен штраф в 35 тысяч рублей.



В адрес организации направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.



Справка:



Уведомления о заключении трудовых договоров с иностранными гражданами нужно подавать в установленный срок, не превышающий трёх рабочих дней с даты заключения или прекращения (расторжения) соответствующего договора.



В 2020 году к административной ответственности по ч. 3 ст. 18.15 КоАП в Бурятии было привлечено 47 должностных лица.





