Иностранка трудится в фирме уже третий год
Председатель правления организации в Улан-Удэ привлечён к административной ответственности за неподачу уведомления о заключении трудового договора с иностранным гражданином.
В ноябре 2020 года в подразделение по вопросам миграции МВД по Бурятии 56-летняя иностранка подала уведомление о факте подтверждения проживания в России. Она предоставила документы, подтверждающие её трудоустройство в улан-удэнской организации.
Организация в лице председателя правления заключила с ней трудовой договор в апреле 2018 года. Однако председатель правления в установленные сроки не уведомил об этом отдел трудовой миграции.
В итоге руководителю организации был назначен штраф в 35 тысяч рублей.
В адрес организации направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.
Справка:
Уведомления о заключении трудовых договоров с иностранными гражданами нужно подавать в установленный срок, не превышающий трёх рабочих дней с даты заключения или прекращения (расторжения) соответствующего договора.
В 2020 году к административной ответственности по ч. 3 ст. 18.15 КоАП в Бурятии было привлечено 47 должностных лица.
В Бурятии оштрафовали нерасторопного бизнесмена, нанявшего иностранку
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Бизнес, 04.02.2021
Иностранка трудится в фирме уже третий год
Бизнес, 04.02.2021
Пациент считает, что потерял обоняние в результате ошибочных действий медиков
Бизнес, 03.02.2021
Предприниматель переехала из Улан-Удэ в село и сама разработала рецепт пастилы
Покупатели говорят, что были неприятно удивлены
На аукцион заявились три компании
Чехол из натуральной шерсти бурятских овец передаёт заботу и теплоту, говорят мастера
В Бурятии сняли ещё одно ковидное ограничение
Запрещённые к ввозу фрукты обнаружили в торговом центре Ангарска
Снег на припаркованный автомобиль рухнул с крыши дома
В дело вмешалась прокуратура
Меньше недели остаётся до запуска зимней чартерной программы
По словам главы минтуризма, туры на Мамае только приносят большой ущерб природе
Территорию захламили порубочными остатками
Бизнес, 29.01.2021
Груз везли из Красноярска в Читу
Бизнес, 29.01.2021
Билайн предлагает проверить возможности своей сети 4G