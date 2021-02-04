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В Бурятии оштрафовали нерасторопного бизнесмена, нанявшего иностранку

В Бурятии оштрафовали нерасторопного бизнесмена, нанявшего иностранку
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Иностранка трудится в фирме уже третий год

Председатель правления организации в Улан-Удэ привлечён к административной ответственности за неподачу уведомления о заключении трудового договора с иностранным гражданином.

В ноябре 2020 года в подразделение по вопросам миграции МВД по Бурятии 56-летняя иностранка подала уведомление о факте подтверждения проживания в России. Она предоставила документы, подтверждающие её трудоустройство в улан-удэнской организации.

Организация в лице председателя правления заключила с ней трудовой договор в апреле 2018 года. Однако председатель правления в установленные сроки не уведомил об этом отдел трудовой миграции.

В итоге руководителю организации был назначен штраф в 35 тысяч рублей.

В адрес организации направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Справка:

Уведомления о заключении трудовых договоров с иностранными гражданами нужно подавать в установленный срок, не превышающий трёх рабочих дней с даты заключения или прекращения (расторжения) соответствующего договора.

В 2020 году к административной ответственности по ч. 3 ст. 18.15 КоАП в Бурятии было привлечено 47 должностных лица.


миграционная служба
 
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