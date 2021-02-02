В Улан-Удэ завершились торги по отлову собак на 33 млн

В Улан-Удэ определился победитель электронного аукциона по отлову безнадзорных животных. Сумма торгов составила 33,6 млн. рублей.
Победителем стало ООО «Байкалагроветторг». Фирма предложила цену за одну отловленную собаку 7 103 рублей, при начальной цене 8 406 рублей.
Вторым участником было ООО «Энергострой», предложившие отлавливать собак за более высокую цену - 7 145 рублей. Также был третий участник торгов: ИП Жигмитова Саяна Сергеевна предлагала 8280 за одну особь.
Как сообщал «Байкал-Daily», в объём услуг входит отлов, транспортировка, содержание животных, проведение осмотра собак без владельцев, их карантирование, оказание им ветеринарной помощи, вакцинации против бешенства и иных заболеваний, опасных для человека и животных, стерилизация (кастрация), осуществление учёта, маркирование неснимаемыми или несмываемыми метками. Кроме того, в техзадании значится пункт о поиске новых владельцев бездомным собакам.
Заказчиком по аукциону выступал комитет городского хозяйства Улан-Удэ. Закупка создана 20 января, заявки принимали до 28 января. Итоги подвели сегодня, 2 февраля.