 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 февраля

01 февраля

Популярное

В Улан-Удэ завершились торги по отлову собак на 33 млн

В Улан-Удэ завершились торги по отлову собак на 33 млн
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
На аукцион заявились три компании

В Улан-Удэ определился победитель электронного аукциона по отлову безнадзорных животных. Сумма торгов составила 33,6 млн. рублей.

Победителем стало ООО «Байкалагроветторг». Фирма предложила цену за одну отловленную собаку 7 103 рублей, при начальной цене 8 406 рублей.

Вторым участником было ООО «Энергострой», предложившие отлавливать собак за более высокую цену - 7 145 рублей. Также был третий участник торгов: ИП Жигмитова Саяна Сергеевна предлагала 8280 за одну особь.


Как сообщал «Байкал-Daily», в объём услуг входит отлов, транспортировка, содержание животных, проведение осмотра собак без владельцев, их карантирование, оказание им ветеринарной помощи, вакцинации против бешенства и иных заболеваний, опасных для человека и животных, стерилизация (кастрация), осуществление учёта, маркирование неснимаемыми или несмываемыми метками. Кроме того, в техзадании значится пункт о поиске новых владельцев бездомным собакам.

Заказчиком по аукциону выступал комитет городского хозяйства Улан-Удэ. Закупка создана 20 января, заявки принимали до 28 января. Итоги подвели сегодня, 2 февраля.


собаки госзакупки
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ завершились торги по отлову собак на 33 млн
В Улан-Удэ завершились торги по отлову собак на 33 млн
Бизнес, 02.02.2021
На аукцион заявились три компании
Мастерицы из Бурятии создают чехлы для iPhone из овечьей шерсти
Мастерицы из Бурятии создают чехлы для iPhone из овечьей шерсти
Бизнес, 02.02.2021
Чехол из натуральной шерсти бурятских овец передаёт заботу и теплоту, говорят мастера
В Бурятии разрешили открыться детским развлекательным центрам
В Бурятии разрешили открыться детским развлекательным центрам
Бизнес, 02.02.2021
В Бурятии сняли ещё одно ковидное ограничение
В Иркутской области уничтожили партию киви
В Иркутской области уничтожили партию киви
Бизнес, 02.02.2021
Запрещённые к ввозу фрукты обнаружили в торговом центре Ангарска
Житель Бурятии взыскал ущерб от падения снега на автомобиль
Житель Бурятии взыскал ущерб от падения снега на автомобиль
Бизнес, 02.02.2021
Снег на припаркованный автомобиль рухнул с крыши дома
В Бурятию на этой неделе прилетят туристические чартеры
В Бурятию на этой неделе прилетят туристические чартеры
Бизнес, 01.02.2021
Меньше недели остаётся до запуска зимней чартерной программы
Министр туризма Бурятии назвала туры на Мамай незаконными
Министр туризма Бурятии назвала туры на Мамай незаконными
Бизнес, 01.02.2021
По словам главы минтуризма, туры на Мамае только приносят большой ущерб природе
В Бурятии лесосеку очистят через суд
В Бурятии лесосеку очистят через суд
Бизнес, 01.02.2021
Территорию захламили порубочными остатками
Ломбарды Бурятии теряют прибыль
Ломбарды Бурятии теряют прибыль
Бизнес, 29.01.2021
Ломбарды Бурятии в 2021 году обязаны работать по новым правилам
Улан-удэнка отсудила деньги за сорвавшийся отпуск во Вьетнаме
Улан-удэнка отсудила деньги за сорвавшийся отпуск во Вьетнаме
Бизнес, 28.01.2021
Тур отменили из-за пандемии коронавируса
Сбербанк выдал более 1300 кредитов бизнесу Бурятии
Сбербанк выдал более 1300 кредитов бизнесу Бурятии
Бизнес, 28.01.2021
Общая сумма кредитов составила 1,6 млрд рублей
В Бурятии бару дали провокационное название
В Бурятии бару дали провокационное название
Бизнес, 27.01.2021
Бар с необычным названием активно обсуждают в социальных сетях

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^