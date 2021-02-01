В Бурятии лесосеку очистят через суд

Территорию захламили порубочными остатками



Прокурорская проверка выявила в Бичурском районе Бурятии нарушение закона о пожарной безопасности в лесах.



Предпринимательница заключила договор купли-продажи лесных насаждений с республиканским агентством лесного хозяйства. Деревья были вырублены в Бичурском лесничестве.



- В ходе осмотра территории лесного участка установлены факты неудовлетворительной очистки от порубочных остатков, очистка лесосеки в полном объёме не произведена, - сообщили в пресс-службе Бичурского районного суда.



Прокурор обратился в суд с иском о возложении на предпринимательницу обязанности по очистке лесоделяны.



Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объёме.

