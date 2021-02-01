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В Бурятии лесосеку очистят через суд

В Бурятии лесосеку очистят через суд
Бизнес, 
Территорию захламили порубочными остатками

Прокурорская проверка выявила в Бичурском районе Бурятии нарушение закона о пожарной безопасности в лесах.

Предпринимательница заключила договор купли-продажи лесных насаждений с республиканским агентством лесного хозяйства. Деревья были вырублены в Бичурском лесничестве.

- В ходе осмотра территории лесного участка установлены факты неудовлетворительной очистки от порубочных остатков, очистка лесосеки в полном объёме не произведена, - сообщили в пресс-службе Бичурского районного суда.

Прокурор обратился в суд с иском о возложении на предпринимательницу обязанности по очистке лесоделяны.

Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объёме.
Лес
 
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