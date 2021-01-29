В Иркутской области остановили пять тонн свинины без документов

Бизнес, Фото: управление Россельхознадзора

Груз везли из Красноярска в Читу



На стационарном посту полиции «Рубеж» в городе Слюдянка Иркутской области во время досмотра фуры выявили нарушение правил перевозки груза. Из Красноярска в Читу перевозили пять тонн свинины без ветеринарных сопроводительных документов.



Водитель привлечён к административной ответственности, наложен штраф.



Документы предоставлены позднее. После груз последовал дальше, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

