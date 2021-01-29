Груз везли из Красноярска в Читу
На стационарном посту полиции «Рубеж» в городе Слюдянка Иркутской области во время досмотра фуры выявили нарушение правил перевозки груза. Из Красноярска в Читу перевозили пять тонн свинины без ветеринарных сопроводительных документов.
Водитель привлечён к административной ответственности, наложен штраф.
Документы предоставлены позднее. После груз последовал дальше, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В Иркутской области остановили пять тонн свинины без документов
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