 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 января

28 января

Популярное

В Иркутской области остановили пять тонн свинины без документов

В Иркутской области остановили пять тонн свинины без документов
Бизнес,  Фото:управление Россельхознадзора
Груз везли из Красноярска в Читу

На стационарном посту полиции «Рубеж» в городе Слюдянка Иркутской области во время досмотра фуры выявили нарушение правил перевозки груза. Из Красноярска в Читу перевозили пять тонн свинины без ветеринарных сопроводительных документов.

Водитель привлечён к административной ответственности, наложен штраф.

Документы предоставлены позднее. После груз последовал дальше, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Россельхознадзор
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Ломбарды Бурятии теряют прибыль
Ломбарды Бурятии теряют прибыль
Бизнес, 29.01.2021
Ломбарды Бурятии в 2021 году обязаны работать по новым правилам
Улан-удэнка отсудила деньги за сорвавшийся отпуск во Вьетнаме
Улан-удэнка отсудила деньги за сорвавшийся отпуск во Вьетнаме
Бизнес, 28.01.2021
Тур отменили из-за пандемии коронавируса
Сбербанк выдал более 1300 кредитов бизнесу Бурятии
Сбербанк выдал более 1300 кредитов бизнесу Бурятии
Бизнес, 28.01.2021
Общая сумма кредитов составила 1,6 млрд рублей
В Бурятии бару дали провокационное название
В Бурятии бару дали провокационное название
Бизнес, 27.01.2021
Бар с необычным названием активно обсуждают в социальных сетях
В Бурятии бизнесмена осудили за преднамеренное банкротство
В Бурятии бизнесмена осудили за преднамеренное банкротство
Бизнес, 27.01.2021
Предприниматель не захотел платить доначисленные налоги
Жители Бурятии совершили покупки безналом на 93 млрд рублей
Жители Бурятии совершили покупки безналом на 93 млрд рублей
Бизнес, 27.01.2021
На территории республики установлено более 14 тысяч терминалов для оплаты
Сбер поможет студентам развить навыки для трудоустройства
Сбер поможет студентам развить навыки для трудоустройства
Бизнес, 26.01.2021
В День студента Сбер объявил о запуске образовательной программы «Карьера Будущего»
Улан-удэнцы «сдают» безмасочников
Улан-удэнцы «сдают» безмасочников
Бизнес, 26.01.2021
Мобильные группы продолжают проверять обращения жителей о нарушениях антиковидных мер
Сбер запустил студенческий акселератор с программой от Стэнфорда
Сбер запустил студенческий акселератор с программой от Стэнфорда
Бизнес, 26.01.2021
Заявки на участие принимаются до 25 февраля
Сбер поздравил молодёжь с Днём студента
Сбер поздравил молодёжь с Днём студента
Бизнес, 26.01.2021
Сбер присоединился к празднованию Дня студента, который в России отмечается 25 января
В Бурятии дали поблажку театрам и кинотеатрам
В Бурятии дали поблажку театрам и кинотеатрам
Бизнес, 25.01.2021
В Бурятии продолжают смягчать ограничительные меры, введённые из-за коронавируса
В Бурятии потерпели неудачу с безнаркотической коноплёй
В Бурятии потерпели неудачу с безнаркотической коноплёй
Бизнес, 25.01.2021
Выбранный сорт безнаркотической конопли, вопреки ожиданиям, засох
«Россети Сибирь» внедряет гибридные станции в районах Бурятии
«Россети Сибирь» внедряет гибридные станции в районах Бурятии
Бизнес, 25.01.2021
Компания «Россети Сибирь» совместно с правительством Бурятии продолжает электрифицировать отдаленные территории республики с помощью автономных гибридных электроустановок
В Бурятии проектным подрядчикам указали на недостатки
В Бурятии проектным подрядчикам указали на недостатки
Бизнес, 25.01.2021
В основном они несвоевременно сдают проекты

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^