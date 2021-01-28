Сбербанк выдал более 1300 кредитов бизнесу Бурятии

Общая сумма кредитов составила 1,6 млрд рублей
В 2020 году Сбербанк выдал 1341 кредит предпринимателям малого и среднего бизнеса Бурятии. Кредитный портфель составил 1,6 млрд рублей. Наибольшее количество кредитов было выдано по собственной программе кредитования бизнеса – 747 кредитов, общая сумма которых составила более 650 млн рублей.
- В 2020 году банк активно поддерживал и государственные программы кредитования, тем самым мы помогли бизнесу региона в экономически сложный период не уйти с рынка и сохранить персонал. К примеру, по программе «Кредит. Господдержка на возобновление бизнеса под 2%» было выдано 537 кредитов на сумму 685 млн рублей. После первой и второй волны пандемии сейчас мы фиксируем возобновление работы многих предприятий и рост деловой активности малого и среднего предпринимательства республики, - сообщил Дмитрий Фалеев, заместитель управляющего Бурятского отделения Сбербанка.
Все процессы, связанные с оформлением и получением кредита для развития бизнеса, в Сбере автоматизированы. Заявку на целевой займ можно подать как в офисе банка, так и дистанционно – через Сбербанк Бизнес Онлайн. Подробнее о программах кредитования Сбербанка можно узнать на сайте (www.sberbank.ru/ru/s_m_business/credits).
Справка
Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 500 офисов по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.
ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.
Сбербанк выдал более 1300 кредитов бизнесу Бурятии
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