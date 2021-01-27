Жители Бурятии совершили покупки безналом на 93 млрд рублей

На территории республики установлено более 14 тысяч терминалов для оплаты



Безналичный оборот по терминалам эквайринга Сбербанка в Бурятии за 2020 год составил более 93,3 млрд рублей. В среднем жители республики ежедневно совершают оплату товаров и услуг на сумму более 450 тысяч рублей. А с начала 2021 года в розничной сети через терминалы уже было проведено 4,09 млрд рублей.



- С каждым годом мы отмечаем всё большую популярность безналичных платежей среди населения. Этому способствуют и удобство современных технологий, и инновационные сервисы, и современные требования жизни. Сейчас каждому человеку практически невозможно представить свой выход из дома без телефона или смарт-часов, которые поддерживают функции для оплаты и также легко «вмещают» Сбербанк Онлайн. «Живые» деньги постепенно уходят в прошлое. В свою очередь, мы, как банк, стараемся сделать эти процессы более удобными, безопасными и доступными как для клиентов, так для партнёров, - сообщил Алексей Кузьмин, заместитель управляющего Бурятского отделения Сбербанка.



Банк постоянно расширяет партнёрский список. Сегодня оплатить товар или услугу можно в магазинах одежды и обуви, продуктовых сетях, магазинах электроники, аптеках, автозаправках, салонах красоты, фитнес-центрах, автобусах, трамваях, маршрутных такси, в кафе, ресторанах, кинотеатрах и многих других торговых точках. Всего на территории Бурятии установлено более 14,2 тысяч терминалов, позволяющих оплачивать покупки банковской картой или современными гаджетами безналично. Партнёрам банка эквайринг может помочь увеличить поток клиентов за счёт скорости обслуживания и минимизировать риск получения фальшивых банкнот.



Справка



Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 500 офисов по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.



ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.



