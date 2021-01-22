Незаконно было построено 30 беседок
Западно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура обнаружила самовольно построенные беседки в посёлке Листвянка, в водоохранной зоне озера Байкал.
В отсутствие надлежащих разрешительных документов здесь возвели 30 беседок, а также деревянный дом.
Объекты использовались в коммерческих целях, сдавались в аренду туристам и отдыхающим.
Прокурор внес представления в адрес владельцев построек. Они удовлетворены. Сейчас все строения демонтированы, сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.
На Байкале в Листвянке снесли беседки-самоволки
Бизнес, Фото:
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