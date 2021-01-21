Крупные порубочные остатки должны вывозиться из леса, призвали в агентстве лесного хозяйства
В республиканском агентстве лесного хозяйства сегодня прошло совещание с лесопользователями. В повестке дня – очистка и восстановление лесов арендаторами.
- Способ очистки делян определяется технологической картой, которую вы сами составляете. На каждой лесосеке, в зависимости от условий, должен назначаться определённый способ очистки: измельчение для уплотнения покрова, либо сжигание или же вывоз из леса. Мы предлагаем вам комбинированный способ очистки. Смысл сжигать вам крупные сучья? Это нецелесообразно, я считаю. Крупные порубочные остатки должны вывозиться из леса – либо на переработку, либо на отопление местным жителям, - обратился руководитель республиканского агентства лесного хозяйства Александр Мартынов к лесопользователям.
В совещании участвовали арендаторы из Хоринского района – ИП Завьялов, ООО «Древо», ООО «Леспромторг», из Еравнинского - ООО «ЛПК-Восток», и Заиграевского района – ИП Чмелёв, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Кроме этого, было предложено лесопользователям восстанавливать лес методом посева семян в тех местах, где механизированный способ посадки невозможен. Это относится к труднодоступным местам, крутым склонам, скалистым территориям, а также в местностях, где нет дорог и построить их нельзя из-за ограничений в законах.
- Вам будет предложена методика посева семян. Необходимо каждому из вас заложить площади для посева. Я не говорю, что огромные площади должны быть. В разных каких-то характерных местах посеять стоит - будем наблюдать за процессом всхожести, - предложил Александр Мартынов.
Вышеперечисленные лесопользователи проявили инициативу и сами собрали более тонны сосновой шишки. Из сосновой шишки специалисты получат семена сосны, необходимые для восстановления лесов. Они пойдут не только в районы лесопользователей, но и другие районы республики.
Лесопользователей Бурятии призвали не сжигать крупные сучья
Бизнес, Фото:
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