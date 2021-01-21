Бурятские буузы могут появиться на полках «Магнита»

«Магнит» планирует заняться развитием нескольких бурятских брендов
Как сообщал «Байкал-Daily», в декабре стало известно, что в Бурятии могут появиться магазины сети «Магнит». Об этом во время финала конкурса «Вкусы России» сообщил лично генеральный директор ПАО «Магнит» Ян Дюннинг. Он объявлял победителей общенародного голосования, где первое место в номинации «Нас выбирают» заняли бурятские буузы.
Сегодня стало известно, что «Магнит» приглашает подать заявки для размещения в своей сети продукции бурятских производителей. Речь идёт не только о производителях бууз, но и любых других категориях продукции, сообщили в пресс-службе минсельхозпрода Бурятии.
Для поставок бурятских бууз, а также других брендов республики в федеральную торговую сеть «Магнит», 20 января была организована видеоконференция с производителями Бурятии. Директор департамента по категорийному менеджменту Сибирского округа розничной сети «Магнит», Илья Ахмеджанов отметил, что компания начнёт работу в пилотном режиме с производителями пищевой продукции республики в Красноярском крае и Хакасии.
- Конечно, благодаря буузам, случилась наша с вами встреча. Однако, нам, как компании, интересно будет рассмотреть, не только буузы, но и обсудить поставки любой другой категории продукции вашего региона. Наша задача растить локальных производителей и у нас есть примеры, когда локальные производители переходили в разряд федеральных. Как потенциальных партнеров, призываю вас составить заявки по каждой из категорий продукции для размещения в нашей сети, - рассказал Илья Ахмеджанов.
Он уточнил, что изменения в ассортименте происходят раз в квартал в каждой из категорий товаров. Следующий этап запланирован через три месяца, поэтому у производителей республики ещё есть время собрать всю необходимую документацию и успеть попасть на полки «Магнит». По факту поступления предложение рассматривается в течение 45 дней. Весь процесс сопровождает категорийный менеджер, который будет закреплён за каждой организацией республики.
В качестве возможного сотрудничества сегодня рассматриваются крупные компании, вроде фабрики «Селенги» и др.
«Магнит» предъявляет серьезные требования к качеству закупаемых товаров. Они проверятся на соответствие всем требованиям законодательных нормативных актов, упаковки, наличие полной достоверной информации о товаре и его изготовителе. Кроме того, проводится аудит производственных площадок, а также качества продукции: срок годности, характеристики, товарный вид, условия хранения магазина. В случае необходимости дополнительно устраиваются дегустационные экспертизы и лабораторные исследования товаров.
- У нас есть достаточно интересной продукции, имеющей большой потенциал развития. Сотрудничество с федеральной торговой сетью имеет много различных нюансов и обязательств для поставщиков. Не все предприятия готовы выполнить эти обязательства, однако, для тех, кто готов открываются большие возможности - выйти со своей продукцией на другой уровень и значительно увеличить объемы производства. Сохранение высокого качества продукции – одно из основных условий сотрудничества, - прокомментировала начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности минсельхозпрода Бурятии, Татьяна Полозова.
В Бурятии более 400 компаний производят продукты питания с общим объемом более 11 миллиардов рублей в год. При этом одна треть продукции вывозится на рынки российских регионов.
Бурятские буузы могут появиться на полках «Магнита»
Бизнес, Фото:
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